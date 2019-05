Sénat: indépendance ou interférence?

Le 10 avril dernier, le chef néodémocrate Jagmeet Singh a obtenu le consentement unanime de ses collègues pour enjoindre aux sénateurs d’adopter rapidement deux projets de loi languissant à la Chambre haute depuis plus d’un an. Le gouvernement Trudeau ne pouvait qu’être d’accord, lui qui risque de voir des pans importants de son programme mourir au Sénat.

On ne peut reprocher aux sénateurs de vouloir étudier les projets de loi avec soin, en particulier quand les députés ont procédé au pas accéléré. Après tout, c’est leur rôle de jeter un second regard attentif sur ces projets et de suggérer des amendements pour les améliorer. Mais arrive un moment où le souci du détail ressemble davantage à une remise en question du pouvoir des élus.

On y est presque. Le sort d’une douzaine de projets de loi du gouvernement Trudeau, dont environ la moitié découle d’engagements électoraux, est actuellement incertain. En vertu d’une entente intervenue au début d’avril au Sénat, l’examen de dix projets de loi devrait se terminer d’ici la mi-mai. Par contre, aucune date butoir n’a été fixée pour les trois qui restent ; ils sont au cœur du mandat sollicité par les libéraux : moratoire sur le transport de pétrole brut au large du nord de la Colombie-Britannique (C-48), rétablissement de la protection de l’habitat de tous les poissons (C-68) et refonte du processus d’évaluation environnementale (C-69). Dans ce dernier cas, le comité sénatorial a déjà tenu vingt jours de séances, dont plusieurs sur la route.

Mais même si le Sénat adopte les projets sur l’accès à l’information, la loi antiterroriste ou le resserrement du contrôle des armes à feu, on s’attend à ce qu’il les amende, ce qui forcerait leur retour aux Communes, les deux Chambres devant adopter des projets identiques. Or, il ne reste que deux mois de session.

Le gouvernement Trudeau est aux prises avec une perte de contrôle qu’il a lui-même provoquée. Après avoir évincé les sénateurs de son caucus en 2014, il a annoncé qu’une fois premier ministre, il ne nommerait que des sénateurs indépendants. Les conservateurs continuent de former une opposition homogène, alors que leurs collègues indépendants, aujourd’hui majoritaires, agissent de façon moins prévisible.

Que les sénateurs soient à l’écart de la joute partisane est une bonne chose, pourvu qu’ils ne croient pas y avoir gagné une légitimité similaire à celle des élus. Leur contribution doit assurer, comme le disait le très respecté sénateur Hugh Segal, « une mise en œuvre mesurée et équilibrée ». Ils doivent se rappeler qu’il revient aux électeurs de porter un jugement définitif, et s’ils désapprouvent les lois adoptées, ils ont un recours : leur vote.