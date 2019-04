Le marché ne suffit pas

À 1,9 % d’inoccupation, Montréal entre dans une zone de crise du logement locatif. Une situation qu’on trouve aussi dans d’autres villes d’importance, comme Longueuil, Gatineau, Québec et Laval, et qui touche particulièrement les ménages à revenus modestes. Car voilà bien la contradiction : il s’est construit l’an dernier un nombre très important de logements locatifs à Montréal, mais à prix beaucoup trop élevé pour les ménages à faibles revenus.

À cause du boom immobilier et de la rareté de terrains disponibles (non contaminés) à distance raisonnable des centres-villes, le prix des nouveaux projets de construction a beaucoup grimpé depuis dix ans. Ajoutons à cela le fait qu’il est plus rentable pour un promoteur de construire des appartements vendus à l’unité que des immeubles à logements locatifs, et nous obtenons comme résultat une augmentation moyenne du prix des loyers plus rapide que l’inflation.

L’économie canadienne et québécoise n’a pas connu de ralentissement significatif depuis plus de dix ans. La formation de nouveaux ménages et l’immigration alimentent la demande de logements locatifs, qui avait connu un certain répit grâce à l’apparition de milliers de copropriétés neuves.

Dans les quartiers centraux reliés par des lignes de métro, la valeur des immeubles a doublé sous la pression, rendant la location d’appartements de moins en moins intéressante par rapport à leur conversion en copropriétés. Conversion regrettable quand elle implique le déménagement forcé de locataires de longue date, mais qui a aussi permis à des milliers de jeunes ménages, pour la plupart à revenus moyens ou supérieurs, d’accéder à la propriété sur l’île au lieu de déménager en banlieue.

On a aussi accusé la location à court terme. Le phénomène est essentiellement concentré dans les quartiers chauds surtout prisés par une classe culturellement et financièrement privilégiée, mais très présente dans les médias. Ailleurs, l’effet Airbnb est négligeable.

Devant cette réalité d’une pénurie de logements locatifs à prix abordables semblable à celle du début de la décennie 2000, les associations de propriétaires et de locataires appellent à des interventions diamétralement opposées.

Pour les premières, il faut libéraliser le marché pour inciter les propriétaires et les développeurs à investir, alors que, pour les secondes, il faut resserrer les règles de la location et contrôler de plus près les augmentations de loyer tout en forçant les propriétaires à entretenir leurs immeubles. Les deux ont tort et raison à la fois.

Il ne fait aucun doute qu’un resserrement supplémentaire des règles de location aggraverait la crise en réduisant encore plus l’intérêt pour quiconque d’investir dans la construction ou la rénovation. D’ailleurs, les propriétaires ont raison de critiquer la méthode de calcul de la Régie du logement qui répartit sur une quarantaine d’années le coût d’une rénovation majeure comme le remplacement des portes et des fenêtres.

La souplesse avec laquelle se négocient annuellement les prix des loyers malgré la menace d’un arbitrage par la Régie a ses faiblesses, mais elle permet, dans les faits, un ajustement périodique nécessaire compte tenu de l’évolution du marché immobilier.

En revanche, les associations de défense du droit au logement ont raison d’affirmer que le marché ne pourra jamais répondre aux besoins pressants de dizaines de milliers de familles et d’individus dont les revenus ne permettent pas d’avoir accès à un logement décent. Seuls les pouvoirs publics peuvent et doivent répondre à ces besoins en finançant entièrement ou partiellement la construction et la rénovation de coopératives d’habitation et de logements sociaux.

Dans son budget 2018, le gouvernement Trudeau a prévu 30 milliards de dollars à cette fin répartis sur dix ans. Malheureusement, il n’y a toujours pas d’entente avec Québec sur la façon de dépenser cet argent. Hier, M. Trudeau a annoncé une aide de 1,3 milliard sous forme de prêts et de subventions à la Ville de Toronto. Après des années de retrait du fédéral de ce secteur, l’argent est bienvenu. Encore faut-il s’entendre avant les prochaines élections.

À Québec, le premier budget du ministre Eric Girard se contente d’effectuer le travail laissé en plan par le gouvernement Couillard en livrant, d’ici cinq ans, les 10 000 logements qui ne sont pas encore construits. C’est vraiment trop peu.

Comme pour la question environnementale, M. Legault et son équipe doivent se mettre au travail rapidement pour adopter, dès le prochain budget, une politique du logement abordable et social beaucoup plus audacieuse.