Grand oral contre grand malaise

Du « grand débat national » qu’il a lancé pour éteindre la crise des gilets jaunes, Emmanuel Macron promettait, fin janvier, de tirer des « conséquences profondes ». Et le président français de reconnaître : « Partout dans nos démocraties, la tension des peuples qui monte est une insatisfaction sociale, économique, morale et démocratique ».

Les a-t-il tirées, ces conséquences profondes, au cours de la longue conférence de presse qu’il a donnée jeudi soir — après avoir vu, la semaine dernière, sa dramaturgie présidentielle contrecarrée par l’incendie de Notre-Dame de Paris ? Aura-t-il su, à l’issue dudit grand débat, soulager avec son grand oral le grand malaise de la société française ?

Les différents jurys — de l’opinion publique, des médias et des politiques — vont abondamment délibérer. Chose certaine, M. Macron y jouait sa crédibilité, sinon sa légitimité, alors qu’il arrive à mi-quinquennat. Et le défi pour lui de convaincre était d’autant plus grand qu’il doit faire face à de forts vents de scepticisme, ainsi que le répètent des sondages publiés ces derniers jours. Celui-ci, fait pour Le Monde, qui dit que la majorité des Français appuyaient les propositions envisagées par M. Macron, mais que très peu (24 %) pensaient qu’au fond, elles amélioreraient la situation du pays. Et celui-là, pour Les Échos, qui indique que le Rassemblement national de Marine Le Pen est maintenant en tête des intentions de vote à un mois des élections européennes du 26 mai.

Les mesures confirmées par M. Macron, qui a fait jeudi de vaillants efforts d’empathie et d’humilité, ne sont pourtant pas anodines : baisses d’impôt « significatives », réindexation des petites retraites sur l’inflation, suspension des fermetures d’écoles et d’hôpitaux ; réduction du nombre de parlementaires et introduction d’une dose proportionnelle aux législatives… Il a promis de faire vite au titre de la décentralisation de l’État pour répondre au « sentiment de manque de considération » qu’éprouve la France rurale et périurbaine dans l’accès aux services.

Mais sont-elles « structurantes » ? Ou, plus précisément, fondent-elles une réflexion large sur nos démocraties représentatives en mal de légitimité ? M. Macron a bien entrouvert la porte à la création d’une « assemblée citoyenne » de 150 personnes, mais il a complètement rejeté l’idée de permettre l’organisation de référendums d’initiative citoyenne (RIC), revendication chère aux gilets jaunes. Le grand débat propose, Macron dispose. En fait, il se trouve ainsi à faire l’impasse sur l’idée qu’une plus juste distribution de la richesse — lire la lutte contre la croissance des inégalités — implique un plus grand partage des pouvoirs. Les intérêts des entreprises et des élus, qu’on se le dise, ne sont pas forcément ceux des citoyens. Le mouvement des gilets jaunes, aujourd’hui essoufflé, y trouvera peut-être une raison de se remobiliser.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’exposé présidentiel n’était guère structurant quant aux enjeux environnementaux. M. Macron a bien plaidé « l’urgence climatique », la plaçant « au coeur du projet national », mais s’est à peine étendu sur le sujet. Escamotage stupéfiant, étant donné que la crise des gilets jaunes a été induite par l’annonce d’une hausse des prix du carburant à des fins de transition écologique.