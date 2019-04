Conservateurs et pétrolières: une alliance à courte vue

La sympathie des conservateurs canadiens envers le secteur pétrolier n’a jamais été un secret. Depuis des mois, le chef conservateur fédéral, Andrew Scheer, et ses troupes prennent fait et cause pour cette industrie et s’opposent sans nuances aux politiques fédérales contre les changements climatiques. Qu’ils les critiquent est de bonne guerre, mais à moins de six mois des élections, ils n’ont toujours aucune solution de rechange à offrir.

On comprend mieux pourquoi, après les révélations du Globe and Mail, mercredi, au sujet d’une conférence à huis clos tenue le 11 avril dernier au pied des Rocheuses. S’y réunissaient de hauts gradés du Parti conservateur, dont M. Scheer, et de grands patrons du secteur pétrolier albertain.

Si l’événement n’était pas partisan, au dire d’un des participants, le programme, lui, était franchement politique. M. Scheer était le principal orateur. Son directeur de campagne, des organisateurs et l’avocat du parti y ont pris la parole. Selon l’ordre du jour obtenu par le Globe, un panel traitait de la mobilisation de la base, un autre, du recours aux tribunaux pour faire taire les environnementalistes et un troisième, des « voies vers la victoire électorale fédérale ».

Fouettés par celle de Jason Kenney en Alberta, les participants ne cachaient pas leur désir de promouvoir les mêmes thèmes que lui : davantage de pipelines, moins de taxes et réduction de la réglementation, en particulier contre les changements climatiques.

Le moment choisi n’était pas anodin. En vertu de la nouvelle loi électorale, les groupes non partisans devront se plier dès la fin de juin à des limites plus strictes en matière de dépenses de publicité électorale. Alors, pour frapper fort, il faut le faire maintenant.

Tous les partis politiques consultent et courtisent les organisations dont les idées rejoignent les leurs. Envisager une stratégie électorale commune est d’un tout autre ordre. Cela équivaut à se lier les mains. Les conservateurs étaient pourtant les premiers à dénoncer le Nouveau Parti démocratique pour ses liens avec les syndicats et les libéraux pour leur proximité avec des firmes comme SNC-Lavalin.

Le secteur pétrolier est le moteur économique de l’Alberta, mais aucun gouvernement responsable ni un parti qui aspire à gouverner le Canada ne peut se permettre d’ignorer l’impact de l’exploitation des hydrocarbures sur le climat. Les dernières inondations au Québec en sont un rappel attristant.

Les conservateurs doivent décider pour qui et pourquoi ils veulent le pouvoir. Si le bien de tous est leur guide, ils ne peuvent se mettre ainsi à la solde d’un seul secteur industriel, qui ne défend que ses intérêts, et faire fi de l’inquiétude de millions de citoyens face aux changements climatiques.