Conflits d’intérêts: à la défense de Fitzgibbon

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, est au centre d’une tempête médiatique liée à la nomination de son ami, Guy LeBlanc, à titre de président-directeur général d’Investissement Québec et au fait qu’il détienne des intérêts dans une dizaine d’entreprises à capital privé, ce qui pourrait s’avérer incompatible avec le Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale.

Avant de se lancer en politique, Pierre Fitzgibbon a roulé sa bosse dans le milieu d’affaires montréalais pendant trente ans, notamment chez PwC (PricewaterhouseCoopers), la Banque Nationale et Atrium Innovations, et plus récemment au sein d’une jeune société de capital de risque, Partenaires Walter Capital. Il a siégé aux conseils d’administration de dizaines de sociétés. Il va sans dire que dans le petit monde de la finance québécoise, il connaît bien des gens.

Devant ce parcours, il ne faut donc pas se surprendre que François Legault ait pensé qu’il était la personne toute désignée pour devenir le ministre de l’Économie de son gouvernement, d’autant plus que le chef caquiste projetait de réformer Investissement Québec pour que ce bras financier de l’État joue un rôle plus actif dans le capital de risque et propulse les investissements privés au Québec.

Or voilà que sa recrue est empêtrée dans les règles du Code de déontologie des membres de l’Assemblée nationale, qui, c’est le moins qu’on puisse dire, n’a pas été conçu pour tenir compte de sa situation particulière.

Comme il l’a expliqué mercredi, dans un point de presse dans lequel il a laissé poindre sa frustration, Pierre Fitzgibbon a confié à un mandataire indépendant, en vertu d’un mandat sans droit de regard, les actions qu’il détient dans des sociétés cotées à la Bourse, comme le prévoit le Code, ce que la commissaire, Me Ariane Mignolet, aurait approuvé.

Mais le Code ne prévoit pas que le ministre puisse faire de même avec les actions qu’il possède dans des entreprises qui ne sont pas cotées à la Bourse. Au moment de son élection, Pierre Fitzgibbon détenait des intérêts dans treize entreprises, a-t-il indiqué. Il s’est départi de deux de ces participations : dans XPND, la société de capital de risque à laquelle est associé Alexandre Taillefer, et dans MOVE Protéine, une petite entreprise propriété du fils de Guy LeBlanc.

Le problème, c’est que vendre ces participations dans des entreprises à capital privé à un prix convenable peut prendre du temps. Entre-temps, l’article 46 du Code s’applique avec toute sa rigueur. « La règle est absolue, aucun marché avec le gouvernement, un ministère ou un organisme public » pour ces entreprises privées, a écrit le commissaire précédent dans une note à ce sujet.

Après avoir reçu deux plaintes de la part de députés du Parti québécois et de Québec solidaire, la commissaire Ariane Mignolet a annoncé qu’elle ouvrira une enquête « à son initiative » afin de déterminer, dans le cas de ces entreprises dont les titres ne sont pas cotés en Bourse, si le ministre a respecté toutes les règles du Code. Ce sera à la commissaire, que le ministre a dûment consultée, a-t-il dit, d’arriver à une conclusion.

La nomination par le ministre de son ami Guy LeBlanc est d’un tout autre ordre. Il apparaît évident que Pierre Fitzgibbon tenait à ce que l’ancien dirigeant de PwC prenne les rênes de la société d’État. C’est la prérogative du Conseil des ministres, sous la recommandation du ministre de l’Économie, de pourvoir ce poste. Mais même s’il n’en avait pas l’obligation, Pierre Fitzgibbon, pour parer aux prévisibles critiques, a formé un comité de sélection, présidé par Monique Leroux, qui a recommandé son candidat. C’est cousu de fil blanc, mais force est de constater que Guy LeBlanc a le profil et toutes les compétences pour occuper ce poste. C’est une nomination politique, certes, mais ce n’est pas la nomination partisane d’un incompétent proche du parti comme cela s’est trop souvent vu sous les libéraux. Quant à la hausse de rémunération octroyée au nouveau p.-d.g., dont la moitié, rappelons-le, est liée à l’atteinte d’objectifs, elle contribue à la mauvaise perception, mais elle est encore en deçà des rémunérations qui ont cours dans le milieu de la finance au Québec.

Le gouvernement Legault savait que cette nomination serait controversée : il a pris un risque qu’il doit assumer. Pierre Fitzgibbon, qui ne s’est certes pas lancé en politique pour s’enrichir, a affirmé qu’il démissionnerait si sa présence au Conseil des ministres nuisait au gouvernement. Même si la politique est avant tout affaire de perception, il serait dommage que Pierre Fitzgibbon tout comme Guy LeBlanc ne puissent apporter leur contribution à l’économie du Québec.