Legault et l’Alberta: un gazoduc contre un oléoduc

À l’Assemblée nationale mercredi, François Legault a affirmé qu’un oléoduc qui traverserait le Québec, comme le réclame le premier ministre albertain, Jason Kenney, pour exporter du pétrole des sables bitumineux ne jouit d’aucune acceptabilité sociale. Après l’échec du projet Énergie Est, de Trans-Canada, que soutenait pourtant le gouvernement Couillard, le constat est facile à faire.

Mais voilà : au lieu d’un oléoduc, ce sera un gazoduc, a promis le premier ministre québécois. Jason Kenney accuse le Québec de bloquer l’exportation des ressources pétrolières albertaines alors que l’État québécois encaisse 13 milliards en péréquation, un système que le premier ministre albertain trouve injuste. Gêné que le Québec touche autant en péréquation, François Legault estime que Jason Kenney et lui ont « un grand projet […] en commun », Énergie Saguenay, une usine de liquéfaction de gaz naturel, reliée à un gazoduc de 750 km, un mégaprojet de près de 14 milliards.

Ce n’est pas la première fois qu’une relation est évoquée entre une infrastructure appelée à traverser le territoire québécois pour exporter les hydrocarbures albertains et la péréquation versée au Québec. En 2014, le premier ministre Philippe Couillard avait enjoint aux Québécois de participer à l’économie canadienne en laissant transiter sur leur territoire le pétrole des sables bitumineux. Le gouvernement fédéral dépense 16 milliards de plus que ce qu’il perçoit au Québec et cette richesse provient en grande partie de l’exploitation des hydrocarbures de l’ouest du pays, avait-il raisonné, en défendant le projet Énergie Est. Les Québécois ne sont pas dans un autre pays, ils sont Canadiens, avait-il insisté, plaidant pour une forme d’acceptabilité sociale pancanadienne.

François Legault ne partage pas la même ferveur canadienne que son prédécesseur, loin de là. Mais pour poursuivre son « obsession » économique de créer des emplois payants, il est tout à fait disposé à aider le reste du Canada à exporter son gaz naturel, à défaut de « pétrole sale ».

François Legault participe de cette conception que le Québec est en quelque sorte un assisté social de la fédération, comme le sous-entend Jason Kenney, parce qu’il reçoit de la péréquation, alors que l’exploitation des sables bitumineux a été rendue possible grâce aux milliards des subventions fédérales, une aide qui, sous diverses formes, persiste.

Le premier ministre québécois n’a de cesse de répéter qu’il entend réduire l’écart de richesse avec le reste du Canada et ainsi la somme reçue en péréquation. La réalisation de grands projets, comme Énergie Saguenay, s’inscrit dans cette stratégie.

Il existe toutefois une contradiction entre les intentions du gouvernement caquiste en matière d’environnement — bien que tardivement, le premier ministre a ajouté ce volet à la liste des priorités gouvernementales que sont l’éducation, la santé et l’économie — et le fait de se faire d’emblée le promoteur d’un projet d’exportation de gaz de schiste dont on n’a pas évalué les impacts environnementaux, ni s’il peut être compatible avec les objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES).

Comme le révélait Le Devoir, si on tient compte des émissions de GES en amont du projet, associées à l’extraction par fracturation du gaz albertain, c’est quelque huit millions de tonnes de GES que produira le projet, soit l’équivalent de la totalité de la réduction des émissions réalisée depuis 1990 au Québec. Or tant le gouvernement du Québec que le gouvernement fédéral ont décidé de ne pas tenir compte de ces émissions en amont dans leur évaluation environnementale respective. Quand il est question de développement économique, l’aveuglement volontaire est une posture bien commode.