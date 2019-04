Montrer les crocs

Les Albertains en avaient gros sur le coeur en se rendant aux urnes mardi. Leur économie languit depuis quatre ans, des milliers d’emplois ont disparu, plus de 180 000 pour être précis. Il était facile de mettre en cause la néodémocrate Rachel Notley, qui a présidé aux affaires de la province durant toute cette période, mais le nouveau premier ministre conservateur Jason Kenney n’aura pas davantage de contrôle sur les facteurs ayant nourri la crise.

Prenez le prix du pétrole. Déterminé par le marché, il s’est effondré à deux reprises depuis cinq ans, en 2014 et en 2018, frappant de plein fouet le moteur industriel albertain. La province étant fortement dépendante des revenus pétroliers, sa santé financière s’en est ressentie. Enfin, les changements climatiques préoccupent la majorité des Canadiens, qui accepteraient mal d’aider la province si cette dernière refuse d’apporter sa contribution sur ce front.

Les pipelines, que toute la province appelle de ses voeux, tardent à voir le jour parce qu’ils font face à des embûches avant tout juridiques. Deux, actuellement en construction du côté canadien, connaissent des problèmes de tracé aux États-Unis. Le projet d’expansion du pipeline Trans Mountain, lui, est actuellement en suspens en attendant le résultat des consultations avec les autochtones, une exigence imposée par un jugement de la Cour fédérale.

Ces conditions ne changeront pas comme par enchantement, mais inquiets et impatients de trouver une solution à court terme, une majorité d’électeurs albertains ont tourné le dos à Mme Notley mardi pour faire confiance à M. Kenney, un ancien pilier du cabinet Harper.

Politicien habile, il a maintes fois promis de remettre ses concitoyens à l’ouvrage, mais sans vraiment dire comment, à part tenir tête à Ottawa, à la Colombie-Britannique, au Québec et ainsi de suite. Il menace de couper l’approvisionnement de sa voisine en pétrole albertain, ce qui ferait exploser le prix de l’essence sur la côte ouest. Aux provinces — entendre le Québec — qui lèvent prétendument le nez sur le bitume albertain, il promet une bataille pour faire changer la formule de péréquation, qu’il trouve injuste. Il veut même tenir un référendum sur le sujet. Notez que la formule en vigueur est celle adoptée par le gouvernement Harper, dont il faisait partie, mais bon…

Rien n’indique qu’il arrivera à ses fins, à moins d’aider à faire élire un gouvernement à Ottawa qui lui soit redevable. Or, il compte influencer le choix du prochain gouvernement fédéral puisque, comme son allié ontarien Doug Ford, il entend faire campagne d’ici l’automne contre les libéraux fédéraux, au grand plaisir du chef conservateur fédéral, Andrew Scheer.

L’ironie est que si le gouvernement Trudeau n’avait pas acheté Trans Mountain, ce projet serait déjà mort et enterré. Et s’il a accepté de l’acheter, c’est parce que le gouvernement Notley a fait son bout de chemin pour lutter contre les changements climatiques. Et que M. Kenney veut révoquer ces mesures tout en exigeant d’Ottawa la reprise des travaux de construction du pipeline et en contestant à son tour la constitutionnalité de la taxe sur le carbone fédérale.

M. Kenney a su faire écho à la frustration et à l’anxiété de ses commettants, mais ses solutions visent davantage à détourner l’attention des problèmes structurels qui touchent l’économie de sa province et qui exigeraient des décisions difficiles pour corriger une diversification industrielle insuffisante et une empreinte environnementale trop lourde.

Actuellement, tout le Canada en subit les effets financiers, en plus d’afficher un bilan en matière de gaz à effet de serre qui se détériore. L’élection de Jason Kenney ne peut pas par conséquent laisser le reste du pays indifférent.