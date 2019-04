Rouler des mécaniques

Mécontent des redevances que lui verse Bell pour ses chaînes spécialisées, le président de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a décidé de priver son concurrent du signal de TVA Sports, qui diffuse en français, et en exclusivité, les matchs des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Quelque 400 000 abonnés à TVA Sports par le truchement de Bell ont été privés de leurs matchs en français mercredi.

Au palais de justice jeudi, la trêve un moment offerte par Québecor fut écartée par les deux parties toujours à couteaux tirés. Pendant cette trêve, les belligérants se seraient engagés dans une médiation, chapeautée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Québecor se plaint que les tarifs que commandent ses chaînes ne sont pas fixés en fonction de l’intérêt que leur manifestent les téléspectateurs alors que les chaînes de Bell sont avantagées par un critère « historique », appliqué par le CRTC, parce qu’elles ont été lancées il y a plus longtemps. En outre, Québecor allègue que la chaîne TVA Sports n’est pas offerte dans un forfait aux clients de son concurrent, à l’instar de RDS, propriété de Bell.

En vertu des règles du CRTC, le propriétaire d’une chaîne télévisée, soit le Groupe TVA pour TVA Sports, et l’entreprise de distribution, en l’occurrence Bell, doivent signer une entente d’« acheminement » à l’amiable. En cas de différend, le CRTC est appelé à trancher. Dans une telle circonstance — Québecor a déposé en février une plainte contre Bell pour « préférence indue » —, les deux parties sont dans l’obligation de continuer à fournir le service aux abonnés, qui ne doivent pas faire les frais du différend commercial. C’est ce que le CRTC a rappelé dans une lettre envoyée à Québecor mercredi.

Avec la brutalité qui peut parfois le caractériser et qu’il estime inévitable si on doit changer les choses — on l’a vu avec son recours à de longs lockout dans ses journaux —, Pierre Karl Péladeau, en privant les abonnés de Bell du signal de TVA Sports, a fait fi des règles du CRTC. D’ailleurs, l’organisme ne semble pas entendre à rire : il a convoqué les dirigeants du Groupe TVA et de Bell à une audience publique, mercredi prochain à Gatineau, afin de déterminer si son règlement a été violé et d’entendre « les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas suspendre la licence de radiodiffusion » du Groupe TVA.

Si le président de Québecor voulait s’assurer que le différend entre son entreprise et Bell obtient un retentissement médiatique maximum — ses médias s’y sont d’ailleurs scrupuleusement employés —, son objectif est remarquablement atteint. Il faut toutefois reconnaître que ce différend est somme toute secondaire par rapport au défi énorme qui attend le système canadien de télédistribution et de productions télévisuelles face à la concurrence déloyale des Netflix de ce monde. C’est d’ailleurs le message que Pierre Karl Péladeau avait récemment livré avec conviction dans des allocutions à Montréal, puis à Ottawa. La vraie bataille, elle est là.