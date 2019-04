Élections et ingérence étrangère: vulnérabilité canadienne

Depuis le dernier scrutin fédéral se sont écoulées quatre années au cours desquelles le phénomène déstabilisant des cyberattaques a perturbé un nombre croissant d’élections à travers le monde, des États-Unis à la France, en passant par la campagne du Brexit au Royaume-Uni. Dans six mois, les Canadiens retourneront aux urnes, mais devront s’en remettre à la bonne volonté des géants du Web pour les protéger contre la manipulation des réseaux sociaux.

Le gouvernement canadien sait pourtant que son processus démocratique n’est pas à l’abri des cybermenaces. Le premier rapport sur le sujet, publié en 2017 par le Centre de la sécurité des télécommunications (CST), le disait d’emblée. Son second rapport, publié cette semaine, dressait un portrait encore plus inquiétant.

En 2018, y lit-on, « le processus démocratique de la moitié de toutes les démocraties avancées qui tenaient des élections nationales » a été ciblé, soit trois fois plus qu’en 2015. « Et nous nous attendons à ce que cette hausse se poursuive en 2019 », ajoutent les auteurs.

Les activités en ligne d’acteurs étrangers visent avant tout à influencer les électeurs, à accentuer les divisions et à favoriser un parti, le tout à travers des sites Web, des courriels, des comptes de réseaux sociaux. Les processus électoraux ne sont pas épargnés, ce contre quoi le Canada est toutefois mieux protégé avec le maintien des bulletins de vote en papier.

La régulation des grandes plateformes numériques s’avère donc nécessaire. C’est pourtant le maillon faible du plan de lutte contre l’ingérence étrangère annoncé en janvier par le gouvernement fédéral. Il ne leur impose aucune obligation au-delà de ce que prévoit la dernière réforme de la Loi électorale, dont l’interdiction d’accepter la publicité électorale d’origine étrangère et la tenue d’un registre des achats de publicités partisanes.

En janvier, la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, misait sur la collaboration des plateformes numériques pour contrer la désinformation, les propos haineux et la manipulation électorale. Lundi, mécontente, elle s’expliquait mal leur résistance. La réponse est simple. Pourquoi craindre un gouvernement qui n’a même pas le courage d’imposer la TPS à des services étrangers de diffusion comme Netflix ? Et ces entreprises savent compter. Elles savent qu’Ottawa n’a pas le temps de leur serrer la vis avant les élections, le Parlement n’ayant que sept semaines de session devant lui.

Il n’était pourtant pas nécessaire de réinventer la roue. Imposer aux plateformes numériques les mêmes obligations qu’aux médias traditionnels aurait déjà été un grand pas. Journaux, radios et télévisions sont passibles de poursuites et de sanctions s’ils diffusent des propos diffamatoires ou haineux, y compris de leurs lecteurs ou auditeurs.

Mais les Facebook, Google et Twitter de ce monde refusent l’étiquette de médias. Ils disent être de simples plateformes technologiques, mais qui manipulent du contenu, de façon très lucrative, et qui bloquent à l’occasion des comptes jugés offensants, généralement après une vague d’indignation publique. On ignore cependant les critères qui balisent ces choix. La transparence recherchée par la ministre en janvier n’est toujours pas au rendez-vous, comme on l’a vu cette semaine quand Facebook a fermé les comptes d’individus et groupes suprémacistes blancs canadiens.

L’expérience des dernières années a largement démontré que ces géants, qui revendiquent le droit de s’autoréglementer, y arrivent très mal. L’Europe ne s’y est pas trompée, elle qui, dès 2016, a adopté une loi et un Code de conduite contre les discours haineux et contenus à caractère terroriste. Il y a un an, elle a averti que ces plateformes devraient en faire davantage pour lutter contre la désinformation en ligne, sinon des mesures plus sévères seraient envisagées. Les géants du Web, ayant déjà goûté à sa détermination, ont bougé.

La ministre Gould, elle, en est réduite à évoquer de possibles mesures réglementaires, mais sans pouvoir offrir d’exemples concrets. Elle en appelle aussi à la vigilance des électeurs. Ils se doivent de l’être, mais le gouvernement aussi. Or, s’il a mis en place les mécanismes nécessaires pour surveiller la menace et protéger l’infrastructure électorale, il a failli à la tâche en ce qui a trait à la protection des électeurs. S’il veut maintenant qu’on le prenne au sérieux, il devra dire clairement ce qui, à brève échéance, attend les géants du Web.