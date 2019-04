Patrimoine: de sursis en sursis

En matière de protection du patrimoine bâti, l’histoire hoquette. Chaque mois apporte son joyau menacé, son promoteur décidé à tout raser, sa municipalité désolée de ne pas pouvoir payer. Et sous la menace de la grue, la ministre de la Culture et des Communications active un levier qui s’use par les temps qui courent : l’article 76 de la Loi sur le patrimoine culturel, qui lui confère le pouvoir de recourir aux tribunaux pour faire cesser tous travaux, le temps qu’on vérifie si le bâtiment est digne d’une protection nationale.

Le monastère Notre-Dame-du-Rosaire vient de bénéficier du dernier sursis accordé par la ministre de la Culture, Nathalie Roy. En donnant ses trente jours de répit au bâtiment de style néo-roman érigé en 1934 et occupé jusqu’en 2012 par les Moniales dominicaines, la ministre a précisé qu’elle voulait à tout prix éviter la finale catastrophe de la Maison Boileau, cette demeure de patriote démolie à Chambly au terme d’une saga ayant montré les limites de la loi.

Raser le monastère : c’est pourtant bel et bien ce qu’a prévu le promoteur, permis délivré par la Ville en main. Son plan est d’y construire quelques dizaines de bungalows. On comprend que, devant le peu d’intérêt suscité par leur maison-mère, les Moniales dominicaines ont dilué leurs exigences au fil des mois. Sur l’avis de vente d’origine, une petite note précisait pourtant : « Puisque la propriété appartient à une congrégation religieuse, il est important que la vocation future réponde aux attentes des Moniales dominicaines. » Elles n’avaient jamais rêvé à la démolition, on l’a bien compris.

Qui mène le bal au Québec en matière de protection du patrimoine ? Sont-ce les promoteurs immobiliers ? La question est brutale, mais il faut la poser. Dans certaines municipalités, la vision urbanistique est fragile, détachée de toute réflexion associée au patrimoine, et ne répond qu’à des intérêts pécuniaires. Les municipalités, grandes gardiennes de la protection du patrimoine en vertu de la Loi, occupent un siège inconfortable : elles sont juge et partie lorsque vient le temps de décider où investir. Les errements des derniers mois ont fait la preuve que tous les discours de sensibilisation autour des vertus et richesses associées aux pierres du passé ne convainquent pas les argentiers des villes. Alourdir la charge fiscale des citoyens ou percevoir de nouvelles taxes grâce à de l’immobilier neuf ? Poser la question, c’est y répondre.

Nous avons donc une loi dont l’application pose de sérieux problèmes. Ne manque après tout que l’essentiel : une vision, qui embrassera large et consacrera au plus haut niveau de la tour de la Culture une volonté réelle de protéger le patrimoine autrement qu’en jouant les pompiers.