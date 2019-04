Réchauffement climatique: l’insouciance des libéraux a un coût

Le dernier rapport de la commissaire à l’environnement et au développement durable, Julie Gelfand, démontre à quel point le discours environnemental du gouvernement Trudeau sonne creux.

Ottawa n’est tout simplement « pas prêt à s’adapter à un climat changeant, déplore Mme Gelfand. C’est la lenteur des mesures de lutte contre les changements climatiques qui me préoccupe ». Ce constat d’échec coïncide, à un jour près, avec la publication d’une analyse alarmante d’Environnement Canada, qui donne une signification particulière à son propos.

Le climat canadien se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Le Canada sera durement touché par ces mutations profondes. Et il semble bien que les deux principales formations politiques au pays fassent davantage partie du problème que de la solution. Inféodés aux intérêts pétroliers de l’Ouest, les conservateurs banalisent l’enjeu du réchauffement climatique. Drapés d’une conscience verte, les libéraux se sont portés acquéreurs d’un pipeline (!), et ils affichent une réelle insouciance quant aux moyens à prendre pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Deux chapitres du rapport de Mme Gelfand sont particulièrement troublants, au sujet des subventions et incitatifs fiscaux liés aux combustibles fossiles. Le ministère de l’Environnement n’a aucune idée de l’ampleur de ces subventions, n’ayant analysé que 23 des 200 organismes publics qui soutiennent les énergies fossiles. Les travaux de recensement sont « incomplets et inefficaces ». Le portrait n’est guère plus reluisant au ministère des Finances. Celui-ci est à court de données « probantes, fiables et pertinentes » pour évaluer l’efficacité des incitatifs fiscaux qui bénéficient aux combustibles fossiles. Et le ministère des Finances, Bill Morneau, rejette catégoriquement la suggestion de la commissaire Gelfand afin que son ministère prenne en considération des variables telles que la durabilité économique, sociale et environnementale dans son analyse des mesures fiscales. Sans nier l’importance de ces trois dimensions, l’une peut l’emporter sur l’autre par moments, dit-on aux Finances. On devine bien laquelle.

« Il y a maintenant un prix sur la pollution à travers le pays », a dit le premier ministre, Justin Trudeau, en réaction à la publication du rapport d’Environnement Canada sur le réchauffement climatique. C’est beaucoup plus grave, car il y a aussi un coût à l’insouciance libérale. Ottawa ne semble pas disposé à se doter des outils visant à déterminer et à évaluer les subventions inefficaces sur les combustibles fossiles. Comment imaginer alors que le Canada atteigne ses cibles de réduction des GES ?