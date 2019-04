Parole de premier ministre

Lorsque le cabinet du premier ministre publie un communiqué de presse un dimanche à 11 h 30 pour annoncer que François Legault s’adressera à tous les Québécois le soir même, à l’heure de l’apéro, pardonnez-nous d’avoir un petit frisson journalistique, mais oui, on se dit : une adresse à la nation ? L’heure est grave.

Une fois les deux minutes de vidéo regardées, le constat s’impose : quel excès d’emportement pour une si petite chose ! Peu habitués à un premier ministre ayant recours à une formule traditionnellement associée à des moments de gouvernance jugés graves, les médias ont-ils eux-mêmes péché par exagération en prévenant leurs auditoires à coups d’alertes qu’un moment solennel se préparait ? Sans doute. Car dans les faits, ce message préenregistré n’était rien de moins qu’une publicité. Aucune mise en garde, pas le moindre élément d’information inédit, pas l’ombre d’une main tendue ou d’une démarche visant à rassurer. Purement et simplement une opération de relations publiques destinée à voyager sur les réseaux sociaux sans le filtre critique des journalistes : on ne peut s’empêcher de sourciller devant cette pratique de communication. Sous des habits de transparence, cache-t-elle un penchant vers le contrôle du message ?

Dans ce communiqué parlé intitulé « Enfin un projet de loi sur la laïcité de l’État ! », un premier ministre pédagogue reprend les principaux éléments du projet de loi 21 : les employés de l’État visés par les interdits de port de signes religieux, la disposition de dérogation pour éviter la pluie de recours devant les tribunaux, et la clause de droits acquis protégeant les employés en poste. Qu’on ne se méprenne pas : le premier ministre parle aux convaincus, les rassurant de penser comme ils pensent, et de croire en ce qu’ils croient.

Son public cible n’est pas celui qui grogne en coulisses et qui tente de faire valoir haut et fort sont désaccord avec ce projet, que M. Legault vient toutefois de qualifier de « modéré », le sourire aux lèvres. L’auditoire visé n’est pas non plus issu des minorités religieuses sur qui pèsent les balises et interdictions jalonnées par le projet de loi : l’occasion eût été belle pourtant d’ouvrir un véritable dialogue et de rassurer les inquiets plutôt que d’asséner en fin de course un maladroit : « Il est temps de fixer des règles parce qu’au Québec, c’est comme ça qu’on vit ! » Tous les « Enfin ! » du monde n’étoufferont pas le débat qui s’annonce, et auquel François Legault devra faire face.