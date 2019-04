D’abord, la négligence

Tout indique que les deux écrasements de Boeing 737 Max survenus en l’espace de cinq mois ont été causés par des erreurs de conception, qu’on aurait dû déceler avant la mise en marché de l’appareil.

Selon les informations qui circulent depuis quelques jours, le contenu des boîtes noires, analysé à Paris, révèle que les pilotes d’Ethiopian Airlines auraient été incapables de désengager le système antidécrochage qui forçait obstinément l’appareil à piquer du nez.

Cette version des faits vient confirmer ce que la plupart des experts craignaient depuis l’écoute des conversations entre pilotes et contrôleurs aériens, et surtout depuis le constat d’une similarité troublante de mouvements erratiques quelques instants après le décollage avec l’aéronef de Lion Air.

Sans jamais admettre ouvertement l’erreur de conception du mécanisme antidécrochage baptisé Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), les dirigeants de Boeing ont indirectement reconnu le problème, la semaine dernière, devant les 200 pilotes, techniciens et régulateurs étrangers venus prendre connaissance des modifications envisagées.

D’abord, ils ont reconnu qu’une seule sonde installée sur le devant de l’avion pour calculer l’angle d’ascension — laquelle aurait transmis des données erronées — était insuffisante et qu’une deuxième devra être ajoutée. De plus, en cas de malfonctionnement de ces sondes, les pilotes pourront rapidement désactiver le système grâce à l’ajout d’un mécanisme d’urgence jusqu’ici optionnel.

Malgré l’importance évidente d’un tel mécanisme de sécurité, Boeing n’avait pas jugé bon d’en équiper tous ses avions. Pas plus que de faire mention de l’existence du système antidécrochage lui-même dans le manuel de l’utilisateur.

Ce qui nous ramène à l’étape de la certification de ces appareils conçus et construits en un temps record pour concurrencer l’Europe et la Chine. Comparaissant mercredi dernier devant un comité du Sénat, le directeur par intérim de l’Agence fédérale de l’aviation américaine (FAA), Daniel K. Elwell, a défendu l’actuel processus de certification qui, depuis 2005, délègue de plus en plus de responsabilités aux constructeurs. « Il nous faudrait 10 000 employés de plus [que les 44 000 actuellement] pour faire ce travail », a-t-il avancé pour se justifier.

Chaque année, les constructeurs, dont Boeing, dépensent des millions en lobbying pour tenter d’influencer les élus (15 millions pour Boeing, l’an dernier seulement), avec succès. Le même phénomène d’autorégulation s’observe ailleurs, y compris chez nous, mais les derniers événements devraient forcer les autorités de partout à réévaluer ce choix.

Cela suffira-t-il pour revenir à l’époque d’une plus grande indépendance des agences de régulation ? En réponse aux sénateurs, l’Inspecteur général du ministère des Transports, Calvin Scovel, a tenté de se faire rassurant en disant qu’une révision des processus de certification par la FAA serait entreprise. C’est déjà ça, mais de là à s’attendre à ce que le gouvernement Trump fasse marche arrière, ne rêvons pas.

En revanche, il est probable que les exigences attendues des constructeurs soient accrues. Et le Canada doit aussi faire son examen de conscience, car l’affaire Boeing est trop grave : on ne parle pas, ici, d’accidents causés par des erreurs humaines, la météo ou un entretien bâclé, mais par la mauvaise conception initiale d’un système, qui aurait dû être corrigé avant la mise en service du premier appareil. Ou du moins conduire au rappel des appareils dans les jours qui ont suivi le premier écrasement, car Boeing savait déjà que son système antidécrochage était en cause.

La preuve qu’elle le savait, c’est que, dès cet instant, ses experts ont entrepris d’apporter des changements au système fautif, mais se sont contentés d’ajouter une page au guide de l’utilisateur expliquant comment désengager le MCAS en cas de problème. Ni correction ni formation et, surtout, aucun rappel d’appareil.

Il a fallu attendre le deuxième écrasement et la mort de 157 autres personnes pour que les autorités américaines, après tout le monde, y compris le Canada, se décident à clouer les 737 Max au sol pour une durée indéterminée.

Le monde entier attend maintenant de ce gouvernement et de son constructeur chouchou qu’ils prennent conscience de leur immense responsabilité en matière de sécurité aérienne dans la vie moderne. Qu’ils présentent leurs excuses, qu’ils indemnisent adéquatement les familles des victimes et les clients, et surtout qu’ils corrigent les failles dans le processus de régulation de l’aviation civile. Notre sécurité à tous en dépend.