Les pas feutrés

« Il faut aller là. » C’est l’archevêque de Montréal, Christian Lépine, qui, dans une entrevue accordée à La Presse, exprime sa décision d’ouvrir les archives des diocèses depuis 1950 pour dénombrer de potentiels cas d’abus commis par des prêtres. « Aller là », c’est accepter de découvrir un double pot aux roses : non seulement les noms de potentiels ecclésiastiques indignes, mais aussi les opérations de couverture effectuées par les autorités au fil des ans.

On ne peut s’opposer à cet exercice d’ouverture. Il s’agit indéniablement d’un pas dans la bonne direction : que plusieurs diocèses décident collectivement de pointer les coupables permettra de défricher le terrain et offre enfin au Québec un embryon d’enquête. Il était temps ! On peut prédire d’ores et déjà que l’étape de l’examen approfondi sera suivie par celle du diagnostic sombre : dans toutes les nations qui ont eu le courage de l’auto-examen, ce fut ainsi. Il n’y a pas de raison que le Québec échappe à ce scénario.

Encore faut-il que l’enquête creuse là où elle le doit. Si positif soit le signal envoyé par les diocèses, l’exercice entrepris présente des faiblesses qui le minent. Tant sur le fond que sur la forme, les risques sont élevés que cette opération rate la cible. D’abord, le dénombrement ne ciblera pas le moins du monde les congrégations religieuses, là où pourtant la plupart des abus ont été commis et contre lesquelles les actions collectives sont dirigées. Ensuite, cette enquête interne n’aura jamais, malgré toute la bonne foi qu’y mettront ses auteurs, l’indépendance que revêtirait une authentique enquête policière. Le fait que la juge Anne-Marie Trahan, retraitée de la Cour supérieure et choisie pour mener cette enquête, soit membre de l’Ordre de Malte soulève des questions sur son impartialité. Enfin, si des dossiers problématiques sont trouvés, quelle garantie les victimes ont-elles qu’un suivi diligent succédera à l’opération repérage ?

Les autorités religieuses ont fort à faire pour déconstruire des décennies d’immobilisme. Les schèmes du déni et de l’aveuglement volontaire ne sont pas aisés à détruire, et même lorsqu’il y a un passage à l’acte, il est trop timide ou encore mal ficelé. La dernière démonstration fut servie des hauteurs du Vatican, où un sommet portant sur les viols commis par des prêtres n’a pas permis d’aboutir à des actions très concrètes destinées à soutenir les victimes. C’est la loi des pas feutrés là où les pas de géant seraient de mise.