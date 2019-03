Impératif de transparence

Fort d’un résumé du rapport Mueller qui le blanchit, Donald Trump voudra plus que jamais claironner avoir été victime d’une chasse aux sorcières. Ce qui n’est pas sans ironie, si on considère le fait qu’il s’appuie sur les conclusions d’une enquête de collusion dont il n’aura jamais cessé de dénoncer la tenue.

Il est vrai que, dans l’immédiat, ce rapport éteint le projet de procès en destitution caressé par des démocrates. À la surface électorale des choses, il améliore les perspectives trumpistes de réélection en 2020, dans la mesure où il lui permet de remobiliser sa base et de rallier sans doute un certain nombre de républicains que sa persona présidentielle révulse.

Et alors qu’il est clair que le système de justice américain a été bien servi par le travail minutieux du procureur spécial Robert Mueller, il se trouve paradoxalement que son rapport constituera sans doute pour M. Trump une invitation à devenir encore plus impudent dans l’exercice du pouvoir (suivant cette tendance, il a confirmé lundi sa décision de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan) et dans le mépris général qu’il affiche pour l’État de droit.

Pour autant, ce n’est pas le fin mot du scandale. Si M. Trump a beau jeu de le faire, il demeure objectivement abusif pour ce président, dont on connaît l’aisance hallucinante avec laquelle il tord le cou à la vérité, d’affirmer que le rapport le « disculpe totalement et complètement ».

Après tout, ce que les Américains savent des résultats de l’enquête menée pendant presque deux ans par M. Mueller est un résumé de quatre pages préparé ce week-end en 48 heures, si même cela est possible, par le procureur général, William Barr, un pro-Trump dont l’opposition aux investigations du procureur spécial était notoire.

Pour la simple raison que M. Barr s’est montré ouvertement partial, les démocrates ont donc absolument raison de réclamer la publication intégrale du rapport. Il s’agit là d’un impératif fondamental de transparence démocratique. Ce qui va dans les prochaines semaines, sinon les prochains mois, donner lieu à une guerre de tranchées entre la Maison-Blanche et la Chambre des représentants, à majorité démocrate.

La partialité du procureur général émerge dans son résumé du rapport. Là, en particulier, où M. Barr a décidé que les preuves n’étaient pas suffisantes pour démontrer que M. Trump s’était rendu coupable du crime d’entrave à la justice. Le rapport « ne conclut pas que le président s’est rendu coupable d’un délit, mais ne le disculpe pas non plus », a pourtant conclu M. Mueller — que M. Barr prend curieusement la peine de citer dans son résumé. Difficile de ne pas se méfier, à la lumière de cette phrase au flou artistique certain, de la décision de M. Barr d’écarter les soupçons voulant que M. Trump ait cherché à faire obstruction à l’enquête.

Et si le rapport Mueller a conclu que l’équipe de campagne Trump et la Russie n’ont pas criminellement conspiré pour influer sur la présidentielle de 2016, il reste que le procureur spécial avait déjà déterminé que la Russie avait essayé de faire pencher l’élection en faveur du candidat républicain et que l’équipe Trump s’était montrée très intéressée par les informations incriminantes dont disposaient les Russes au sujet de la démocrate Hillary Clinton, ce qui, en conséquence, avait entraîné devant les tribunaux une demi-douzaine d’associés de M. Trump.

D’où cette question : si donc il s’agissait bien d’une « chasse aux sorcières », pourquoi tant de gens dans l’entourage de M. Trump ont-ils senti le besoin de mentir sur leurs interactions avec les Russes ?

C’est dire forcément que l’absence de collusion sur le plan légal n’explique pas tout et que le rapport Mueller n’épuise pas les enjeux politiques. Ce qui ne manque pas d’être inquiétant à l’horizon de 2020 : les Russes connaissent aujourd’hui mieux les frontières de la légalité. On présume qu’ils sauront encore mieux s’y prendre la prochaine fois.

Plusieurs autres enquêtes vont continuer d’embêter le président, comme celle des procureurs fédéraux de New York sur la violation des lois de financement électoral. Les démocrates vont continuer, avec raison, d’user des moyens d’enquête dont ils disposent à la Chambre, mais devront nécessairement prendre soin d’éviter que les perceptions publiques ne transforment leur assiduité en acharnement — comme le rapport Mueller dégonfle nécessairement une partie majeure de l’argumentaire démocrate anti-Trump.

Se présente en fait une nouvelle dynamique, qui devrait idéalement pousser le Parti démocrate à faire preuve de plus d’imagination politique ; à oser des propositions plus progressistes en santé, en environnement et en économie, de manière à être en phase avec l’opinion américaine. Mais en est-il capable ?