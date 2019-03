Aussi douloureux qu’inévitable

Le ministre des Transports dans le gouvernement de la CAQ, François Bonnardel, a été rapide à proposer un projet de réforme de l’industrie du taxi. Et les propriétaires de taxis n’ont pas mis de temps à réagir non plus : mobilisation, déclarations de guerre, grèves… La colère gronde à l’idée d’une déréglementation partielle et des pertes financières pour ces détenteurs de permis, dont certains ont dû emprunter 100 000 $ et même 200 000 $ pour exploiter une voiture de taxi.

Le projet de loi 17 propose des changements majeurs en éliminant la nécessité de posséder un permis de propriétaire et de chauffeur classe 4c, lesquels sont remplacés par de simples « attestations de qualification » délivrées par la SAAQ ou par un « répondant », par exemple Diamond, Taxi Coop, Uber ou Eva, cette nouvelle PME québécoise qui entend concurrencer Uber.

Il n’y aura donc plus qu’une seule catégorie de chauffeurs, que celui-ci conduise un taxi à son compte ou pour quelqu’un d’autre, ou qu’il soit affilié à un répondant responsable de voir à la sécurité et au respect de la nouvelle réglementation.

En revanche, deux catégories de véhicules offriront le service selon une tarification différente : le taxi traditionnel, avec son dôme, qui aura seul le droit de prendre des passagers dans la rue ou à des stations de taxis et dont les tarifs calculés par taximètre seront toujours fixés par la Commission des transports ; puis le transporteur à « tarification dynamique », comme Uber et Eva. Si Téo Taxi avait survécu, elle aurait pu faire ce choix.

La réaction des acteurs de l’industrie est vive devant les changements proposés par le projet de loi 17, on le comprend. Tout le monde a ressenti de la colère devant le sans-gêne et la détermination de la multinationale Uber à bafouer les règles, jusqu’à la mise en place d’un projet pilote, il y a deux ans.

Pour certains, il aurait suffi de rejeter tout compromis pour chasser Uber du paysage québécois. Pour d’autres, l’arrivée d’Uber, bientôt suivie par l’expérience de Téo Taxi, avait le mérite de sortir l’industrie de son état de sclérose avancée.

Avec le temps, il est devenu évident qu’il ne suffirait pas de jouer les gendarmes et d’élever des frontières dans cette nouvelle économie du Web à laquelle adhère avec enthousiasme une clientèle croissante, jeune et bien branchée. Bientôt, ce sera au tour de la voiture autonome de bouleverser l’industrie.

Il ne restait plus comme option qu’à légiférer pour apprivoiser la bête en réglementant son fonctionnement et ses obligations réglementaires et fiscales dans un environnement en mutation.

Le précédent gouvernement avait versé 250 millions de dollars pour compenser la perte de valeur des permis de propriétaire de taxi causée par l’entrée en scène d’Uber. Le budget de la semaine dernière ajoute une autre tranche de même importance. Mais cela ne suffira pas puisqu’en abolissant le système de quotas qui limitait le nombre de véhicules dans une région, la valeur des 8000 permis en circulation tombe à rien.

Tous ces permis de propriétaire de taxi (à ne pas confondre avec les 17 000 permis de chauffeur qui ne sont pas échangeables) n’ont pas la même valeur, leur prix étant variable, sur un marché secondaire, selon l’offre et la demande.

On ne peut pas tenir l’État entièrement responsable de cet état de fait, puisque ces permis ont été délivrés pour une poignée de dollars à l’origine. Ce sont les propriétaires de taxis eux-mêmes qui ont créé et alimenté le marché secondaire d’échange de permis au fil des ans. De même en est-il des permis de garderies subventionnées, qui s’échangent à gros prix sur le marché secondaire et dont la valeur chuterait radicalement si l’État modifiait les règles ou éliminait le financement de ces garderies.

En décidant aujourd’hui de mettre fin à l’obligation de posséder un permis de taxi soumis à des quotas, le gouvernement intervient indirectement dans ce marché secondaire. C’est donc pour des motifs humanitaires qu’il devrait mieux dédommager ces propriétaires, surtout les propriétaires-chauffeurs individuels qui n’exploitent qu’un seul véhicule, en injectant une troisième dose de 250 millions financée à même la contribution obligatoire qui sera bientôt ajoutée au tarif de chaque course, quitte à augmenter cette dernière.

On évalue encore mal les tenants et aboutissants du projet de loi 17. Le ministre lui-même semble de cet avis puisqu’il entend s’y prendre par étapes dans l’introduction des changements. Mais changements il y aura de toute façon, dans cette industrie comme dans toutes les autres industries de services à l’ère d’Internet et du téléphone intelligent, dont on commence à peine à entrevoir les conséquences sur la vie des entreprises autant que celle des consommateurs.