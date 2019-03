Un hiver de grande colère en France

Avec les scènes sidérantes de saccage qui se sont produites samedi sur les Champs-Élysées sans que les forces de l’ordre, qui ne sont pourtant pas dépourvues de moyens, arrivent à les prévenir, le gouvernement Macron se trouve plongé dans un grand désarroi. Les casseurs ont atteint leur but en fin de semaine.

Le président français croyait avoir repris le contrôle de la situation avec son « grand débat national » élaboré en réponse au mouvement des « gilets jaunes », né il y a quatre mois de l’annonce de la hausse du prix du diesel. Le gouvernement a du reste mis trop de temps, par nonchalance sinon par mépris, à prendre la mesure du sens et de la résilience de ce mouvement. Les violences du week-end viennent dangereusement déranger un plan de sortie de crise fondé sur un exercice de dialogue national qui, aussi pertinent soit-il, a tout de même été reçu par une partie de l’opinion publique avec une bonne dose de scepticisme.

Les casseurs sont par définition des pilleurs de cause. Samedi, ils ont superposé leur violence essentiellement nuisible au ras-le-bol parfaitement justifié des gilets jaunes. Lundi, des mesures ont été prises pour éviter de nouveaux troubles, et le préfet de police de Paris a été limogé, mais il ne faudrait surtout pas que les enjeux de sécurité publique, par ailleurs importants, soulevés par une minorité violente qui a réussi à prendre le contrôle du terrain fassent perdre de vue le fond du problème — à savoir que la « révolte des ronds-points » est avant tout le symptôme d’un immense mécontentement social et populaire face à des élites déconnectées.

Le fait est qu’à force de très mal ou de trop peu écouter, ces élites finissent par légitimer l’idée de désobéissance civile ou, du moins, à la rendre plus ou moins défendable. La France, qui n’est pourtant pas aux dernières nouvelles une dictature, semble avoir franchi un seuil dans cette logique. Pendant d’ailleurs qu’en Algérie, pays autrement moins démocratique, on manifeste depuis des semaines très pacifiquement pour faire tomber le « système » Bouteflika…

Si donc les casseurs qui croient utile et porteur d’aller mettre le feu aux boutiques de luxe sont loin de représenter l’ensemble des gilets jaunes, il reste que les deux mouvances se recoupent maintenant en partie. Il faut lire la presse française des derniers jours pour comprendre que l’indignation générale suscitée par les saccages n’annule pas la colère contre le gouvernement, loin de là : « C’est la violence d’État la première violence, celle qui me donne la rage », a dit Isabelle, une « gilet jaune » de 60 ans, au journal Le Monde. Tandis que d’autres faisaient des égoportraits devant le Fouquet’s vandalisé. Oeil pour oeil, dent pour dent. « Et puis, il n’y a que comme cela que les médias et Macron nous entendent », affirmait une autre, dans un cri du coeur qui est celui d’une France rurale et périurbaine voyant ses services publics disparaître dans l’indifférence du pouvoir.

Ce qui n’arrange rien pour M. Macron, à l’issue de ce nouvel épisode, c’est qu’au mouvement des gilets jaunes — qui, certes, a faibli en nombre, mais qui se perpétue en ferveur — se sont conjuguées les amples manifestations de vendredi et de samedi contre l’inaction des gouvernements dans la lutte contre le réchauffement de la planète, rassemblant seulement en France des centaines de milliers de personnes. À moins que Paris n’agisse de façon décisive, c’est au demeurant une mobilisation qui risque forcément de prendre de l’ampleur, comme il faudra nécessairement qu’elle s’amplifie à l’échelle mondiale pour faire bouger les gouvernements et la grande entreprise.

Il s’agit de deux forces citoyennes qui ne se rejoignent guère à première vue, la colère des gilets jaunes reposant au départ sur celle des petits travailleurs de la France périphérique contre la décision du gouvernement Macron de financer la transition écologique en augmentant le prix du carburant. Mais elles finissent par se toucher en ce sens que l’une et l’autre considèrent que la façon dont les gouvernements occidentaux en général et celui de M. Macron en particulier veulent s’y prendre pour s’attaquer au réchauffement climatique sans rien changer aux dynamiques du capitalisme soulève de graves problèmes d’injustice sociale.

Son grand débat national, qui s’est achevé vendredi dernier, est loin d’avoir été vide. Plus de 10 300 réunions ont été tenues à travers le pays ; 1,4 million de rapports et de propositions ont été déposés sur le site du débat. Pour M. Macron, dont il est prévu qu’il en tire des conclusions à la mi-avril, il y a exigence impérative de résultats durables.