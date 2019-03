Au gouvernement Legault de s’amender

Ils étaient plusieurs dizaines de milliers à manifester pour le climat à Montréal et des milliers d’autres à Québec, Gatineau, Sherbrooke ou Sept-Îles. Des élèves du primaire et du secondaire, des cégépiens, des étudiants, des professeurs, des parents et autres citoyens.

On rapporte que la manifestation issue de ce mouvement mondial de grève étudiante pour le climat a réuni 30 000 personnes à Paris. C’est donc dire l’envergure relative des mouvements qui ont eu lieu au Québec. Vendredi, quelque 2000 villes dans plus de 100 pays ont été le théâtre de semblables rassemblements dont l’importance était variable. Mais au Québec, plus qu’ailleurs, peut-on observer, la lutte contre les changements climatiques est un enjeu qui mobilise fortement les jeunes. Et les moins jeunes, doit-on convenir.

Il est bon de rappeler la portée politique du message que la jeune Suédoise Greta Thunberg, alors âgée de 15 ans, a lancé à la face des dirigeants réunis en décembre dernier à la 24e Conférence de l’ONU sur le climat (COP24) : « Vous dites que vous aimez vos enfants […], mais vous détruisez leur avenir devant leurs yeux », a-t-elle déclaré. La militante ne veut pas de l’« espoir » que serinent aux jeunes les acteurs politiques. « Je veux que vous paniquiez. Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours. »

Sur fond d’angoisse écologiste, alimentée par la détérioration de la vie sur terre, réelle menace pour l’espèce humaine, Greta Thunberg s’en prend à l’apathie de la classe politique, à sa crainte de devenir impopulaire, à sa propension à mettre la tête dans le sable. Malgré la sévérité de son constat, la jeune militante comprend instinctivement que des solutions existent et que leur application dépend du pouvoir politique. Certes, la menace est planétaire, mais c’est aux nations d’agir. La passivité des uns ne justifie pas l’inaction des autres.

Le gouvernement Legault devrait en prendre bonne note. Il ne peut se réfugier derrière le fait que nombre de manifestants n’avaient pas l’âge de voter, encore que les jeunes qui en ont l’âge exercent peu leur droit de vote. Il ne s’agit pas de sa réélection dans quatre ans, mais d’un enjeu qui dépasse les considérations politiques habituelles.

Les manifestations de vendredi ne sont qu’un exemple parmi d’autres d’un mouvement qui prend de l’ampleur. En novembre dernier, une marche pour le climat a réuni à Montréal quelques dizaines de milliers de personnes, et le Pacte pour la transition, une initiative de Dominic Champagne et consorts, a recueilli au dernier décompte plus de 250 000 signatures. En outre, quelque 300 municipalités ont appuyé la « Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique » qui en appelle à une réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Certains trouveront que ces appels sont alarmistes. Or, à mesure que les années passent, les conséquences du réchauffement climatique se vérifient. Les climatosceptiques sont confondus : ils n’ont pas plus de crédibilité aujourd’hui que les créationnistes.

Dans ce contexte, le gouvernement Legault est à la traîne. Non seulement la Coalition avenir Québec n’a presque pas parlé d’environnement lors de la campagne électorale, une lacune que François Legault a reconnue, mais son gouvernement, presque six mois après sa victoire, semble pris au dépourvu. Il n’a élaboré aucun plan d’ensemble et n’a proposé jusqu’ici qu’une mesure nécessaire mais limitée, celle de mieux gérer le Fonds vert, avançant à tâtons à la faveur d’une approche à la pièce encore bien floue et poursuivant des objectifs souvent incompatibles avec la réduction des GES. Le projet du troisième lien à Québec est un des exemples de cette contradiction caquiste.

Déposé jeudi de cette semaine, le premier budget du gouvernement Legault donnera une indication de l’importance qu’il entend accorder à la mission environnementale. Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et son nouveau titulaire, Benoit Charette, seront-ils cantonnés dans un rôle étriqué, sorte de facilitateurs pour leur clientèle que sont les promoteurs privés ? Se verront-ils confier au contraire une mission transversale pour donner l’heure juste sur les impacts des projets et pour en promouvoir d’autres, que ce soit en matière d’étalement urbain et de transport, d’agriculture ou de développement économique ? Dans un contexte de changements climatiques, mais aussi en raison des menaces qui pèsent sur la biodiversité, la production alimentaire, la santé publique et la création de richesse à long terme, la protection de l’environnement n’a rien d’accessoire : elle doit conditionner l’action du gouvernement.