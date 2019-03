L’horreur pour engendrer l’horreur

Le massacre perpétré vendredi dans deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui a fait 49 morts et près d’une cinquantaine de blessés, fut l’objet d’une mise en scène médiatique dont l’horreur calculée est indicible. Tout aussi inexprimable et inexplicable est le fait que ce carnage, soigneusement imaginé par le suspect principal, l’Australien de 28 ans Brenton Tarrant, fut annoncé sur Twitter et 8chan, diffusé en direct sur Facebook, retransmis sur YouTube, Instagram et Twitter. Il était destiné à régner sur les réseaux sociaux. Le tueur s’était apparemment vissé une caméra GoPro sur la tête, la réalité froide de l’attentat prenant les contours d’un jeu vidéo. Mais cette fois, c’était la véritable mort en direct.

Outrés et censeurs devant la moindre parcelle de nudité dévoilée sur leur toile, les géants du Web ont laissé passer l’horreur, permettant qu’elle soit visionnée par des milliers d’internautes en un rien de temps. Il n’y a plus d’excuse pour cette apathie crasse dont on ne peut plus dire qu’elle est nouvelle. Comment expliquer que les dispositifs d’interception des contenus haineux ne se soient pas enclenchés ? C’est un appel de la police qui aurait mené à la fin de la diffusion, mais trop tard.

Il faut le dire, à grand regret : nous voilà, comme sociétés occidentales, outillées d’une certaine expérience en la matière. Il n’est plus possible de prétexter l’effet de surprise, la gaucherie ou l’inaptitude pour excuser ces tueries perpétrées par ces suprémacistes au nom de théories néonazies. Plus possible, non plus, de jouer la carte de l’incompréhension devant l’utilisation habile que font les tueurs des réseaux sociaux et de la vague numérique, d’abord pour nourrir leur propre idéologie macabre, ensuite pour endoctriner des adeptes.

Le cas de la Nouvelle-Zélande franchit des niveaux de préparation peut-être inégalés. La diffusion d’un « manifeste » de 73 pages a fait partie de la mise en scène — tout aussi soigneuse qu’horrible — de l’assaillant. Prétextant annoncer et décortiquer les racines de son geste, ce flot de pages semble destiné dans ses premiers chapitres à nourrir la machine médiatique, qui s’en est d’ailleurs abreuvée toute la journée de vendredi pour tenter de comprendre le pourquoi du comment ; et puis, dans ses pages subséquentes, le manifeste fournit de la matière à endoctrinement. Dans les sphères de la culture numérique radicale où le document fut diffusé, de futurs adeptes — sensibles à l’idéologie selon laquelle les populations blanches sont menacées d’extinction par les mouvements de migrants, le credo du tueur de Christchurch — sont aux aguets.

L’horreur destinée à engendrer l’horreur. Dans un triste clin d’oeil effectué au Québec, le tueur de la Nouvelle-Zélande avait orné ses armes à feu des noms de certaines de ses sources d’inspiration, dont l’auteur de la tuerie de la mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette. La Nouvelle-Zélande, tout comme le Québec en janvier 2017, n’avait pas imaginé que son apparente paix politique et sociale puisse être démolie en un éclat terroriste dirigé contre la communauté musulmane.

En conférence jeudi soir à Montréal, l’entrepreneure américaine Randi Zuckerberg entretenait un auditoire, venu l’entendre causer femmes et industrie des technologies, de la manière avec laquelle elle avait eu cet éclair de génie nommé « Facebook Live » autour de 2015. La soeur de Mark Zuckerberg, partie prenante de l’aventure Facebook à ses tout débuts mais maintenant aux commandes de sa propre affaire, a insisté jeudi sur les dérives éthiques dans lesquelles avaient sombré les géants de la Silicon Valley. La mère de Facebook Live était loin de se douter qu’une heure plus tard à peine, sa création serait le vecteur de diffusion de la mort en direct…

Dans la douleur causée par ces drames, tire-t-on quelque leçon ? On commence à comprendre que ces tueurs en devenir maîtrisent la logique diabolique des algorithmes des réseaux sociaux au point d’en faire le véhicule parfait de leurs gestes meurtriers. On sait aussi que le contrôle défaillant des armes à feu, en Nouvelle-Zélande comme ailleurs, permet aux assaillants de se procurer de manière légale l’arme de leurs crimes. On saisit enfin que, dans l’ombre des attentats djihadistes de la dernière décennie, vers lesquels toute l’attention politique et médiatique fut tournée, s’est érigé le revers de ce terrorisme : des poches d’extrémistes de droite identitaire galvanisés par ces crimes commis au nom de l’islam et dérangés par les mouvements de migrants leur paraissant menacer les populations blanches. Une radicalisation en réaction à une radicalisation. Une horreur pour une autre.