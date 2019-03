Un grand parti pour la souveraineté

Le Parti québécois est-il irrécupérable, comme l’a affirmé Catherine Fournier en claquant la porte ? Doit-il se saborder ? La réponse courte, c’est qu’il ne le fera pas. Et qu’il n’a pas à le faire.

Si le PQ était rayé de la carte, il ne faudrait pas trop compter sur Québec solidaire pour rassembler l’électorat souverainiste et l’élargir. Pour ce faire, QS, qui, avant tout, incarne la gauche radicale au Québec et qui, subsidiairement, est un parti indépendantiste, devrait se recentrer en modifiant considérablement son programme, ce que ses membres, aiguillés par son comité de coordination, le gardien de l’orthodoxie, refuseraient de faire. Chez QS, il existe une certaine pureté, voire une rigidité, qu’on ne voudra pas dénaturer.

La création d’un nouveau parti souverainiste, qui serait issu du mouvement que veut lancer Catherine Fournier, apparaît bien aléatoire, même si le nom Option Québec a été réservé auprès du Directeur général des élections du Québec par un proche de Jean-Martin Aussant, qui a participé à la démarche de la députée. Quand celle-ci laisse entendre que les péquistes sont finis et que les solidaires ne sont pas fréquentables, on peut se demander qui sont les souverainistes qu’elle veut rassembler.

En annonçant sa désertion, Catherine Fournier a déclaré que le projet souverainiste « transcende les générations » et que c’est le PQ qui le bloque. Or, si l’idée de la souveraineté ralliait une majorité de Québécois dont une majorité de jeunes, on ne lui chercherait pas des poux et il serait sans doute au pouvoir. Si ça va si mal au PQ, c’est que ça va mal pour son option.

Pour plusieurs politologues et sociologues, non seulement le PQ est le parti d’une génération (en réalité, de quelques-unes) — c’est la thèse de Vincent Lemieux à l’origine —, mais son projet politique l’est aussi. Dans son dernier ouvrage Refondations nationales au Canada et au Québec, le sociologue Simon Langlois relève que le groupe qui avait permis au Oui d’approcher le seuil fatidique de 50 % lors du référendum de 1995 — les francophones actifs de 18 à 54 ans, hommes ou femmes, avaient voté pour la souveraineté à plus de 70 % — n’appuyait plus cette option qu’à hauteur de 40 %. L’appui à la souveraineté chez les jeunes ne dépasse pas les 20 % et, depuis 1995, il s’est ajouté près d’un million d’immigrants qui, selon un sondage commandé par l’Institut de recherche sur le français en Amérique, ne sont favorables à la souveraineté que dans une proportion de 17 %.

Le mouvement indépendantiste des années 1960 est né en réaction à l’infériorité économique des Canadiens français, rappelle le sociologue. Reprenant les thèses de Simon-Pierre Savard Tremblay et de Jean-Herman Guay, il estime que ce mouvement est victime du développement économique, culturel et social qu’a connu le Québec depuis. On peut dire que ce ne sont pas tant les erreurs du PQ qui ont plombé son option que les progrès auxquels le parti a largement contribué.

Au confort et à l’indifférence s’ajoute le fait que la jeune génération, rassurée par les effets de la loi 101, n’a plus du tout le même rapport à la langue anglaise, perçue non plus comme la langue de la classe dominante, mais comme un esperanto qui favorise l’ouverture sur le monde.

Il revient au mouvement souverainiste de faire mentir ces sombres pronostics. Il n’y a pas de fatalité en politique.

Dans ce contexte, tant au PQ qu’au Bloc québécois on discute de « refondation ». Samedi et dimanche, le Bloc tient un congrès spécial à ce sujet. Réunis dans un conseil national la semaine suivante, les péquistes se pencheront sur un « plan d’action 2019 pour un nouveau Parti québécois » qui le conduira, lui aussi, à un congrès extraordinaire, vraisemblablement à l’automne.

Le PQ, qui doit demeurer un grand parti social-démocrate au centre de l’échiquier politique, veut recentrer son discours sur la souveraineté en évitant les faux-fuyants. Il doit aussi moderniser ses structures et son fonctionnement pour les adapter à un électorat aux allégeances changeantes et de moins en moins lié aux partis politiques. Dans son dernier livre, Jean-François Lisée rappelle toutefois que ce sont les grands événements, plus que les grands discours sur la souveraineté, qui modifient l’opinion publique.

Tant que la question nationale n’est pas réglée, la souveraineté demeure une option valable. Alors que nombre de Québécois, dans leur psyché, croient que le Québec est déjà un pays, ils pourraient, un jour, aspirer à une véritable liberté politique.

Il est difficile de voir comment la disparition du PQ, malgré ses défauts, ses fautes passées et les énormes défis qu’il doit relever, peut favoriser le projet qui a justifié sa création.