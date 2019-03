Une certification au rabais?

Avec la décision du président Trump de suivre l’exemple du Canada et de la quarantaine de pays qui avaient déjà interdit les vols des Boeing 737 MAX 8 et 9 dans leur espace aérien, c’est la totalité de la flotte mondiale de ce modèle récent qui est clouée au sol. Un dur coup pour Boeing, qui doit trouver les causes des deux accidents survenus récemment et y remédier tout en faisant face à la pluie d’accusations et de réclamations qui ne manquera pas de s’abattre sur elle.

Il aura fallu cette décision du Canada annoncée hier matin pour forcer les États-Unis à changer leur fusil d’épaule. Et ce n’est pas un hasard si la décision a tant tardé, Boeing, la Federal Aviation Administration (FAA) et la Maison-Blanche étant très proches les unes des autres. M. Trump a même déjà lancé (à la blague ?) qu’il verrait bien son pilote personnel à la tête de la FAA.

On ne connaît pas encore les causes précises de l’écrasement qui a coûté la vie aux 157 passagers du vol 302 d’Ethiopian Airlines survenu dimanche. En revanche, certains indices permettent de faire le lien entre cet accident et celui d’octobre dernier, en Indonésie, où 189 personnes avaient aussi trouvé la mort.

Hier matin, le ministre Garneau nous apprenait que l’analyse des données recueillies par satellite révélait des similitudes entre les deux événements. Dans les deux cas, on a observé que les appareils n’avaient pas suivi une courbe d’ascension régulière après le décollage. De plus, les constatations préliminaires qui ont suivi l’écrasement d’octobre laissent croire que l’équipage a été pris de court par un système de pilote automatique erratique. Est-ce parce qu’ils ne savaient pas comment désactiver le pilote automatique pour reprendre le contrôle manuel de l’appareil ou parce que le système refusait d’obéir ? Quelle que soit la réponse, le problème reste majeur.

Boeing avait réagi à la suite du premier accident en informant les transporteurs des manoeuvres à suivre en cas d’incident du genre, mais la correction des logiciels défectueux n’était toujours pas terminée au moment du deuxième accident.

Hier, les médias américains rapportaient qu’au moins cinq pilotes américains auraient aussi éprouvé des difficultés avec le système de pilote automatique au décollage d’un 737 MAX et qu’ils en auraient informé les autorités. Mais hier encore, ni Boeing ni la FAA ne reconnaissaient que la qualité des appareils puisse être en cause.

Certains transporteurs, comme Norvegian Airlines et Sunwing au Canada, n’ont pas attendu l’interdiction des autorités pour clouer temporairement leur flotte de 737 MAX au sol. Ils ont eu raison, car la sécurité des aéronefs est certainement le facteur le plus déterminant pour la clientèle. Il est d’ailleurs choquant qu’Air Canada et WestJet, deux des trois compagnies canadiennes qui exploitent ce modèle d’avion, n’aient pas jugé bon d’en faire autant.

Dans la même veine, comment expliquer qu’une société aussi importante que Boeing et une agence fédérale de contrôle comme la FAA aient mis autant de temps à réagir ? Une question de gros sous, bien sûr. Mais si les deux catastrophes avaient eu lieu aux États-Unis au lieu de pays pauvres dont les Américains doutent de la compétence en matière de haute technologie, la réaction aurait-elle autant tardé ?

L’autre question qui se pose maintenant est de savoir si le monde entier peut faire confiance à la FAA, dont l’une des fonctions primordiales est d’accorder la certification indispensable à la mise en service d’un appareil. Ils sont nombreux, aux États-Unis, à douter de l’impartialité de cette agence dont le grand patron, nommé par la Maison-Blanche, provient généralement de l’industrie, pour ne pas dire de chez Boeing.

Le New York Times rappelait dans son édition de mardi que, depuis la vague de déréglementation, les constructeurs choisissent eux-mêmes une bonne partie du personnel chargé de suivre les étapes de la certification. Ces gens travaillent dans les ateliers de la compagnie.

Dans le cas des 737 MAX, certains experts se demandent si Boeing et la FAA n’ont pas agi de façon précipitée dans le but de prendre Airbus de vitesse pour la mise en marché des nouveaux modèles moins énergivores. Depuis le début des travaux de conception, en 2012, Boeing a vendu près de 5000 unités du 737 MAX, dont seulement 371 exemplaires ont été livrés à ce jour. Une affaire de 600 milliards $US.

Le 737 MAX, c’est l’avenir de Boeing, et il est probable que les problèmes techniques seront corrigés rapidement. Quant à Dennis Muilenburg, on peut déjà prédire son éjection du siège de président à cause de sa très mauvaise gestion d’une crise sans précédent.