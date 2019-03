Le royaume désuni

Theresa May a joué la montre et a reperdu. Les assurances que la première ministre britannique disait avoir arrachées lundi soir à Bruxelles relativement à l’enjeu controversé du backstop n’ont pas suffi à convaincre suffisamment de conservateurs pro-Brexit de voter aux Communes pour le traité de divorce ficelé avec l’Union européenne l’automne dernier. Bien qu’attendu, ce nouveau rejet creuse l’état d’indécision politique dans laquelle se trouve le Royaume-Uni et accroît le péril d’une rupture brutale d’avec l’UE.

Les brexiters auront été d’autant moins convaincus que le procureur général Geoffrey Cox avait, plus tôt dans la journée, douché les prétentions de Mme May voulant qu’elle ait obtenu auprès de l’UE des garanties légales que le fameux backstop — ce « filet de sécurité » prévu dans l’accord visant à éviter dans l’immédiat le rétablissement des contrôles frontaliers entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord — ne serait que provisoire.

Incapables de compromis, les brexiters les plus durs n’ont jamais vu dans ce filet de sécurité qu’un piège par lequel le Royaume-Uni allait se trouver forcé par la porte arrière de demeurer indéfiniment dans l’union douanière européenne. M. Cox leur a permis de ne pas en démordre.

Au final, les députés ont voté par 391 voix contre 242 contre l’accord de retrait, Mme May essuyant un échec à peine moins sévère que lors du premier vote du 15 janvier dernier. Quelle autorité lui reste-t-elle ?

Le sort de l’entente avait été annoncé en début d’après-midi par la déclaration du Parti unioniste démocrate d’Ulster (PUD), dont l’appui des dix députés est essentiel au gouvernement de Mme May pour conserver sa majorité aux Communes, qu’il allait voter contre l’accord. Situation pour le moins singulière que celle dans laquelle sont les eurosceptiques du DUP (le parti de feu Ian Paisley), étant donné qu’une majorité de Nord-Irlandais ont voté au référendum de juin 2016 pour le maintien au sein de l’UE.

Le Brexit est essentiellement, quoique pas exclusivement, une phobie anglaise, écrivait l’écrivain irlandais Dermot Bolger dans une récente tribune du journal Le Monde. De fait, soulignait-il, il est stupéfiant que l’enjeu de la frontière irlandaise n’ait pas été relevé pendant la campagne référendaire, alors qu’il était évident qu’en cas de Brexit, le problème allait devenir central. De la cécité des brexiters découle aujourd’hui une inquiétante fragilisation de la paix construite autour des accords du Vendredi saint qui ont mis fin en 1998 à 30 ans de conflit armé en Irlande du Nord.

Suivant la stratégie en forme d’impasse de Mme May, les Communes tiendront mercredi un vote libre où les députés se prononceront sur une sortie de l’UE sans accord, la première ministre faisant le pari qu’ils auront assez peur du vide pour ne pas aller jusque-là. Suivant le rejet d’un « no deal », ils voteraient ensuite jeudi pour un report de la date du Brexit prévue le 29 mars prochain, ce qui devient nécessaire, mais dont il faudra voir à quoi il servira exactement, vu l’état de précarité extrême de Mme May face à son Parti conservateur divisé. Alors quoi ? Un autre vote ? Un deuxième référendum ? Des élections générales ?

Cela dit, les Européens, pour lesquels un « Brexit sans accord » ne serait pas sans lourdes conséquences économiques, ont aussi intérêt à trouver une sortie de crise. Difficile de croire, ce faisant, que la réaction du négociateur de l’UE Michel Barnier, qui affirmait mardi que l’Union « a fait tout ce qu’elle a pu » pour faire adopter le contrat de divorce, constitue le fin mot des pourparlers.