Un régime archaïque

Créer un régime d’assurance médicaments pancanadien universel fait partie des projets que les libéraux fédéraux aimeraient bien inclure dans leur prochain programme électoral. Oseront-ils ?

Il y a un an, un comité de parlementaires fédéraux publiait un premier rapport intéressant et, dans le budget 2018, le gouvernement Trudeau annonçait la création du Conseil consultatif sur la mise en oeuvre d’un régime national d’assurance médicaments, dont le rapport provisoire préconisant la création d’une agence et d’une liste nationale de médicaments vient d’être publié.

Entre 1985 et aujourd’hui, les dépenses pour les médicaments sont passées de 2,6 milliards de dollars à 34 milliards au Canada, et ce chiffre devrait atteindre 50 milliards dans dix ans. D’ores et déjà, les dépenses pour médicaments occupent le deuxième rang en santé, après celles des hôpitaux, mais devant celles des médecins.

Il existe 100 régimes publics et plus de 100 000 (sic) régimes privés d’assurance médicaments au Canada. Malgré cela, 10 % des Canadiens n’ont aucune couverture et 10 % ont une couverture insuffisante.

En fait, le Canada est l’un des rares pays de l’OCDE dont le régime public d’assurance maladie exclut les médicaments prescrits à l’extérieur des hôpitaux.

Cette monstrueuse courtepointe de régimes publics et privés explique en partie le fait que les Canadiens dépensent 35 % de plus par habitant pour l’achat de médicaments que la moyenne des pays de l’OCDE. À titre d’exemple, en 2015, les Canadiens ont consacré en moyenne 1012 $ chacun à l’achat de médicaments comparativement à 650 $ pour les Suédois et à 837 $ pour les Français.

Certains croiront que le Québec fait exception puisqu’il est la seule province à s’être dotée d’un régime « universel ». Erreur ! Loin d’être universel, le régime public québécois ne couvre que les individus qui n’ont pas d’assurances privées, lesquelles sont maintenant coûteuses au point d’être abandonnées ou fortement limitées dans plusieurs entreprises. Il n’y a à peu près plus que les employés du gouvernement fédéral pour profiter d’un régime béton presque gratuit, même une fois retraités.

À cause de l’incapacité et du manque de volonté des assureurs privés à négocier avec les compagnies pharmaceutiques (ils préfèrent augmenter les primes), à cause aussi des ententes alambiquées entre l’État québécois, les pharmaciens propriétaires et les pharmaceutiques, la formule bâtarde adoptée par le Québec il y a vingt ans force les ménages à payer de leur poche 1495 $ par année en moyenne (y compris les primes) comparativement à 823 $ en Ontario, selon l’évaluation du Directeur parlementaire du budget, à Ottawa.

Pour le moment, il n’y a malheureusement qu’au fédéral qu’on réfléchit à la possibilité d’une grande réforme de ce volet inachevé des programmes de santé.

Selon le mandat reçu du gouvernement Trudeau, c’est en juin que le conseil consultatif présidé par un ancien ministre ontarien de la Santé, le Dr Eric Hoskins, doit présenter ses recommandations finales, lesquelles pourraient faire l’objet d’une promesse électorale, l’automne prochain. De là à croire que les Canadiens auront droit à un régime public universel presque gratuit dans un avenir prévisible, il y a loin de la coupe aux lèvres.

Plusieurs obstacles s’y opposent. Tout d’abord, malgré le fait qu’un tel programme permettrait d’économiser 4 milliards au total grâce au pouvoir de négociation d’une agence centralisée, il faudrait commencer par combler le trou de 7 milliards creusé par la fin de la contribution des entreprises aux régimes privés de leurs employés. Qui paierait ? Ottawa et les provinces, mais comment ? Par une nouvelle taxe santé ? Par une taxe aux entreprises ?

Deuxième obstacle : l’opposition des pharmaceutiques et celle des assureurs privés, qui ne voudront pas perdre leurs 11 milliards de chiffre d’affaires.

Troisième obstacle : le partage des compétences entre Ottawa et les provinces. On imagine mal un gouvernement fédéral imposant une agence nationale et une liste unique de médicaments sans d’âpres négociations, voire une longue bataille politique et judiciaire.

Quatrième obstacle : l’absence d’appétit des citoyens pour des réformes d’envergure en l’absence d’information sur les enjeux.

Malgré les avantages objectifs évidents et même l’urgence de créer un régime public universel d’assurance médicaments dans un contexte d’explosion des coûts pour l’État, les individus et les entreprises, le sujet ne fait toujours pas partie des problèmes débattus dans notre société. Dommage puisque, après l’accès à la première ligne, celui aux médicaments est le prochain enjeu pour nous tous. Il serait temps qu’on en parle au Québec.