À l’épouvante!

Les disciples du premier ministre François Legault qui rêvaient d’une lune de miel éternelle affichent des mines désenchantées. Ces derniers temps, une nouvelle saveur est entrée dans leur palette politique : l’adversité.

Dans le champ de l’éducation, l’adversité rime avec la promesse obstinée de maternelles 4 ans universelles dès 2023, en voie de littéralement créer le chaos. La preuve que le ministère de l’Éducation s’est investi d’une mission impossible ? Le voilà contraint de viser les éducatrices en garderie comme bassin potentiel pour pallier la pénurie d’enseignants au préscolaire. Affaiblir un réseau pour raffermir les bases de l’autre ? Quelle improvisation lamentable.

En militant pour la maternelle 4 ans universelle, la CAQ prônait l’idée d’une intervention précoce. Les vertus de cet « agir tôt » ont été soutenues par la science, vérifiées sur le terrain, documentées de par le monde. Il est établi depuis belle lurette que l’offre de services scolaires dans la petite enfance prévient les difficultés d’apprentissage et le décrochage prématuré. Mais cette prémisse est incomplète sans la suite, qui rime avec disponibilité des ressources. Or des ressources, il n’y en a guère. Dans certaines écoles, on opère une course contre la chaise vide. Un adulte responsable, idéalement avec un semblant de formation dans le champ de l’éducation ? Allez hop, ça fera l’affaire !

Le ministère de l’Éducation a lancé les commissions scolaires et les facultés des sciences de l’éducation dans la recherche de « solutions créatives » — c’est l’expression de l’heure ! — destinées à combler le trou béant du manque de personnel. Mais la créativité, si elle est nourrie par le désespoir, risque de mener à des solutions bancales. Attention. Dépouiller les garderies de leurs éducatrices pour renflouer les banques du préscolaire est déjà un indice préoccupant de déroute, ceci dit sans mépris aucun pour les compétences des éducatrices.

Par ailleurs, s’il faut arriver de manière détournée à une remise en question complète de la formation des maîtres et de la sacro-sainte exigence minimale d’un bac de quatre ans pour avoir un brevet d’enseignement, eh bien, qu’on tienne le débat à visière levée, et non pas à coups de dérogations créées par l’urgence. Que seront les enseignants de demain ? Des éducateurs en garderie s’engageant à suivre une formation universitaire au cours des dix prochaines années ? Des aspirants professeurs qui détiennent un diplôme d’études collégiales et un certificat ? Les enseignants qui ont suivi la route traditionnelle pour devenir prof ont raison de s’indigner de toutes les entorses aux règles qui sont maintenant encouragées.

Les réformes menées sur le mode de l’épouvante ont ceci de désastreux qu’elles omettent des pans essentiels à leur succès. On a pointé le problème de recrutement des enseignants, mais si c’était seulement la partie visible du problème ? Dans les écoles nouvellement dotées de ces maternelles, qui offrira soutien et formation aux enseignants novices ? Et pour tous ces petits soudainement « dépistés », quels services de professionnels seront offerts alors qu’il est déjà difficile aujourd’hui de pourvoir à l’essentiel ? L’adversité, c’est aussi un peu ça pour les précieux acteurs de la première ligne : mener une réforme dans la précipitation et l’affolement.