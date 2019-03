Autre test pour les caquistes

Jeudi, les membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) n’ont pas réussi à s’entendre sur un mandat d’initiative concernant l’usage des pesticides et autres produits chimiques en agriculture et dans l’alimentation. Les députés doivent toutefois reprendre leurs discussions après la relâche.

Cette intention des parlementaires découle du congédiement par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) de l’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert, qui a dénoncé l’emprise des fabricants de pesticides sur le Centre de recherche sur les grains (CEROM) et les pressions qu’exerce l’industrie sur les chercheurs.

Les libéraux insistaient pour que comparaisse le fonctionnaire déchu, ce que les députés caquistes ont refusé. Louis Robert aurait certes eu des choses à dire sur le sujet, mais il est vrai que le cas de l’agronome dépasse l’objet du mandat d’initiative, puisqu’il englobe aussi toute la question du sort réservé aux lanceurs d’alerte et l’opposition qui existe entre la loyauté dont doivent faire preuve les fonctionnaires envers leur ministère et leur devoir d’agir dans l’intérêt public.

Au surplus, l’agronome et son syndicat entendent entamer des procédures pour contester ce congédiement, ce qui semble incompatible avec une participation à une consultation publique.

Il y a quinze jours à peine, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a publié un rapport sur la présence de pesticides dans quatre rivières situées dans des zones de cultures de maïs et de soya. Ces cultures sont associées à l’usage intensif de pesticides et d’herbicides, notamment les néonicotinoïdes, ces insecticides dits tueurs d’abeilles, et l’herbicide glyphosate nécessaire à la production d’organismes génétiquement modifiés (OGM).

Ce dernier rapport n’a rien de rassurant. Ainsi, pour les néonicotinoïdes, on a relevé, dans 79 % à 100 % des échantillons, des dépassements du critère de qualité de l’eau pour la protection des espèces aquatiques, ce que les scientifiques appellent le critère de toxicité chronique, c’est-à-dire un état de nocivité permanent imputable à une pollution répétée sur une longue période. Dans le cas du glyphosate, le fameux Roundup conçu par Monsanto, multinationale américaine rachetée l’an dernier par le géant Bayer, le rapport note une « tendance significative à la hausse » et quelques dépassements du critère de toxicité chronique.

En clair, là où il y a culture intensive de maïs et de soya, les cours d’eau sont contaminés.

En matière de pesticides au Québec, il y a d’évidence quelque chose de pourri dans le royaume, comme en fait foi la récente prise de bec entre le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, et le président de l’Ordre des agronomes du Québec (OAQ), Michel Duval.

Ce dernier s’en est pris au président de l’UPA, qui plaide pour une réduction de l’usage des pesticides et le déploiement de pratiques plus écologiques. L’UPA réclame que le gouvernement augmente les budgets des centres de recherche et améliore « l’offre de services-conseils neutres ». Nombre d’agronomes, qui prodiguent des conseils aux agriculteurs, sont à la solde de fabricants de pesticides, ce que l’UPA déplore. C’est comme si les pharmaciens étaient des employés des compagnies pharmaceutiques.

Mais le président de l’OAQ s’est évertué à défendre cette apparence de conflits d’intérêts des agronomes-vendeurs de pesticides, comme s’ils étaient portés à recommander des solutions de remplacement, alors que c’est pourtant leur devoir déontologique de le faire. Michel Duval reconnaît implicitement le tort que causent les pesticides à l’environnement et les risques qu’ils présentent pour la santé humaine. Mais il rejette la faute sur les agriculteurs qui répandent des pesticides en bordure des cours d’eau et des fossés. Il déplore « l’ignorance et le manque de formation » des producteurs agricoles, inondés, pourtant, « d’une quantité incalculable de dépliants, de fiches techniques » par les vendeurs de pesticides.

Il ne fait aucun doute que la CAPERN ferait oeuvre utile si elle se penchait sur ces enjeux — notamment sur la situation des agronomes-vendeurs de pesticides — et plus largement sur le virage vert que doit prendre l’agriculture au Québec.

Répondant à ce qu’elle perçoit comme une préoccupation croissante de la population, mais aussi des agriculteurs qui craignent de plus en plus les risques d’exposition aux pesticides pour leur propre santé, l’UPA réclame la mise en oeuvre d’un plan vert agricole. Le gouvernement Legault doit s’y atteler. C’est un autre test environnemental pour lui, dont le sérieux en la matière semble cruellement manquer.