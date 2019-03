Racisme au hockey: sport malade

De tous les sports professionnels, le hockey reste le plus blanc, et il ne s’agit pas d’une allusion à la couleur de la glace. Son rendez-vous avec la diversité se fait encore attendre pour des raisons inexpliquées.

Cette réalité expliquerait-elle la facilité avec laquelle des spectateurs et des joueurs tombent dans les invectives racistes, comme en témoigne le cas désolant de Jonathan Diaby ? Conclure par l’affirmative serait trop simpliste. Il y a encore bien des milieux au sein desquels les membres des minorités sont peu ou pas représentés sans qu’il y ait de manifestations de racisme semblables à celles qui ont secoué la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) samedi dernier à Saint-Jérôme.

Le racisme s’exprime librement lorsqu’il n’y a personne, ni institutions ni figures d’autorité, pour dénoncer et sanctionner les comportements infâmes. C’est précisément le contexte dans lequel s’est déroulé l’incident de Saint-Jérôme. Jonathan Diaby, un Noir, s’est fait notamment traiter de babouin, au point où il a dû quitter le match. Dans les gradins, des membres de sa famille ont été pris à partie.

Ce racisme imbécile est trop facilement toléré dans les arénas, à plus forte raison dans la LNAH, qui offre une version abrutissante du hockey. À preuve, les arbitres n’ont rien fait. Au lieu de calmer la foule et d’expulser les fautifs, un agent de sécurité a suggéré à Diaby de donner aux fans ce qu’ils voulaient et de se battre. La LNAH a pris la mesure du problème, même s’il a fallu un scandale pour qu’elle passe à l’action. Des messages de tolérance zéro seront diffusés avant les matchs, la sécurité sera renforcée et les parties seront interrompues le temps d’expulser des fautifs. De telles mesures devraient être étendues au hockey mineur, un monde qui n’est pas exempt de racisme. Parlez-en aux joueurs et aux parents autochtones.

Le premier ministre, François Legault, a invité les spectateurs à intervenir lorsqu’ils sont témoins de propos ou de comportements racistes. C’est faire peser sur eux un fardeau qui n’est pas le leur et, indirectement, cela revient à déresponsabiliser les organisations sportives. Celles-ci sont privées, dira-t-on.

Le Code criminel perd-il de son autorité aux portes d’un aréna ? Nous ne le croyons pas. À l’exception des sports de combat, le hockey est le seul sport qui tolère et encourage les bagarres, soit dit en passant. Méfaits publics, harcèlement, voies de fait : sur la glace ou dans les gradins, il est temps de mettre fin à ces traditions archaïques qui dégradent et dénaturent le hockey.