Ne sautons pas les étapes

L’ancienne procureure générale, Jody Wilson-Raybould, voulait faire connaître sa « vérité ». Elle y est parvenue mercredi, devant le Comité de la justice, et sa comparution a eu l’effet d’une bombe. Sans mettre en doute sa crédibilité ni la gravité des faits étayant cette tentative d’ingérence politique, on ne pourra jamais dire que la lumière a vraiment été faite sans connaître la version des autres acteurs.

L’exposé des faits présenté par Mme Wilson-Raybould est incriminant : quatre mois de pressions exercées par le premier ministre Justin Trudeau, son personnel politique et celui du ministre des Finances ainsi que le greffier du Conseil privé afin d’amener la procureure générale, censée être indépendante, à poser le seul geste en son pouvoir pour changer le cours des choses pour SNC-Lavalin. Et au cours des échanges, certains, y compris le greffier Michael Wernick, ont soulevé la question des élections au Québec. Pour avoir ainsi trahi la nature non partisane de son poste en participant à cette campagne insistante auprès de la ministre, M. Wernick devrait d’ailleurs démissionner.

Le chef conservateur, Andrew Scheer, a réclamé la démission du premier ministre et, jeudi, écrit à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour qu’elle fasse enquête, et ce, même si l’ancienne ministre a déclaré en comité qu’elle ne croyait pas que les gestes posés étaient illégaux ou contraires au Code criminel. Personne ne lui a explicitement ordonné d’exiger de la directrice des poursuites pénales qu’elle négocie un accord de poursuite suspendue avec SNC-Lavalin. C’était toutefois le but implicite des pressions exercées sur elle. C’était inapproprié, mais pas nécessairement criminel.

M. Trudeau conteste la lecture que sa députée fait des événements ? Qu’il y réponde alors de façon précise s’il veut dissiper un tant soit peu l’impression d’une dangereuse incompréhension du principe de l’indépendance judiciaire que doit protéger le procureur général. Et s’il ne veut pas perdre toute crédibilité sur la scène internationale, surtout face aux pays qui se moquent de la primauté du droit.

Le commissaire à l’éthique a entrepris une enquête et les libéraux n’ont d’autre choix que d’y collaborer. À défaut d’une enquête publique, prématurée à cette étape, ce fonctionnaire indépendant du Parlement est le mieux placé pour faire la lumière rapidement et sans partisanerie. Quant au Comité de la justice, il devrait entendre les autres protagonistes et se pencher sur l’idée de séparer les fonctions de ministre de la Justice et de procureur général.

Le scénario d’élections anticipées, lui, doit être écarté, le prochain scrutin étant prévu dans sept mois. Les institutions dont s’est doté le Parlement pour assurer la reddition de comptes doivent finir leur travail pour permettre aux électeurs de porter un jugement éclairé.