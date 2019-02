Le bulletin mirage

Qui a dit « en tentant de “protéger” les élèves plus faibles et en ne voulant pénaliser personne, on gonfle artificiellement les notes et on laisse passer des élèves qui devraient échouer » ? Cette pensée émane de l’actuel ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui a écrit cela dans son recueil de chroniques Et si on réinventait l’école ? Le chapitre II (« Pour en finir avec la médiocrité ») est on ne peut plus éloquent : le nivellement par le bas est détestable, la notion d’échec est nécessaire, la philosophie du moindre effort est nuisible, la course à la réussite est malsaine.

Pas étonnant alors que le ministre Roberge ait coupé court mercredi à l’ouverture d’un énième débat sur le bulletin scolaire de rêve, ce dont nous lui savons gré. Dans son avis Évaluer pour que ça compte vraiment, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) ramène la question des bulletins à l’ordre du jour, mais il rappelle surtout l’importance d’un processus d’évaluation qui veut encore dire quelque chose. Non seulement le bulletin idéal n’existe pas, mais il est la manifestation congrue d’une réalité beaucoup plus complexe qu’un simple pourcentage ou une moyenne.

Avec ou sans chiffres, assortis de moyennes ou pas, colorés de pictogrammes ou noircis de cotes, les bulletins scolaires ont connu tous les temps au Québec. Conçus pour informer les parents de l’évolution des apprentissages de leur enfant, les bulletins ont traversé l’une de leurs périodes les plus sombres (mais pas la seule) au tournant des années 2000, alors que la réforme de l’éducation consacrant le règne des compétences transversales avait révélé l’un de ses maillons les plus faibles en plein dans le champ de l’évaluation. Ô surprise, il semblait que rien, ou alors très peu, n’avait été prévu pour que les enseignants, à qui on avait refilé une patate chaude, puissent traduire de manière intelligible les progrès ou les difficultés des élèves.

Cela, combiné à une course effrénée vers la réussite de tous en tout temps, juxtaposé en plus aux pressions sociale, parentale, gouvernementale pour un système d’éducation exposant ses succès et non plus ses échecs, et ça y était : l’école du Québec avait mis le pied dans le nivellement par le bas. Crainte du redoublement, passage du primaire au secondaire sans avoir réussi les compétences de base, réseau qui materne, qui chouchoute, qui a peur de nommer l’échec sous peine de brimer l’estime et de nourrir l’anxiété. Avec les égarements que la course à la performance peut entraîner : la tricherie ou encore tout un réseau parallèle de soutien pédagogique pour améliorer une cote R au collégial ou un examen d’admission au secondaire.

Dans son livre, Jean-François Roberge met en garde contre ce qu’il appelle la « chaîne de la médiocrité », qui ne se contente pas de semer ses moindres efforts au primaire et au secondaire, mais aussi au collégial et à l’université. Comment expliquer l’entrée au cégep d’étudiants maîtrisant si faiblement la langue écrite, alors que les États généraux sur l’éducation de 1996 y avaient placé leur accent prioritaire, sinon à travers les passe-droits octroyés au fil des ans ? Les notes et les diplômes sont-ils le reflet de la réalité ou ne seraient-ils pas plutôt de beaux mirages ?

Le rapport du CSE ose une association audacieuse pour soutenir son voeu de ne plus voir ni bulletin chiffré ni moyenne de groupe à l’école. Il soutient qu’on a tellement tout misé sur la forme de cette communication qu’on a négligé et même oublié sa finalité : celle de soutenir l’apprentissage. Et la bombe : le tout perpétuant « une logique de classement des personnes et de compétition qui n’est pas étrangère au décrochage ». Le bulletin, une explication au décrochage ? C’est un peu court, nous semble-t-il.

Le professeur de philosophie Guy Ferland parle avec justesse aujourd’hui dans notre courrier des lecteurs de l’échec comme « angle mort de la réussite » : « À l’école, l’obsession de la réussite renforce la tendance à voir dans l’échec une catastrophe honteuse à cacher si l’on ne veut pas être banni du club des gens qui performent facilement. »

Il fut un temps où les annonces officielles entourant l’éducation ne rimaient qu’avec réussite pour tous, lutte contre le décrochage ou encore cibles de diplomation. Aujourd’hui, comme si cette affaire de réussite était taboue — ou pire, ennuyeuse ! —, elle occupe plus discrètement l’avant-scène. On a décidé de causer réussite en misant sur des moyens : développer un sentiment d’appartenance à l’école en construisant de beaux bâtiments ; dépister les difficultés de manière précoce en instaurant les maternelles 4 ans.

C’est une manière d’y arriver, sans discourir de l’école en entonnant des refrains devenus négatifs et sombres au point de décourager d’enseigner, comme en font foi les problèmes de relève enseignante. Mais s’agit-il là aussi de mirages destinés à gommer, comme des notes gonflées camouflant l’échec, la face sombre d’une réalité ? La question est lancée.