Jagmeet Singh: des preuves à faire

Le chef néodémocrate Jagmeet Singh a gagné son pari et siégera bientôt à la Chambre des communes comme député de Burnaby-Sud. Ce sera toutefois avec un siège en moins au Québec, celui d’Outremont, où, en 2007, Thomas Mulcair a jeté les bases de ce qui allait devenir la vague orange de 2011.

La défaite, lundi, dans cette circonscription emblématique est symptomatique du recul du NPD au Québec et des difficultés qu’y rencontre son chef. Quelques députés ont réussi à planter des racines depuis huit ans, mais le parti a perdu prise dans bien des régions. Cinq des onze députés qui ont annoncé leur départ d’ici l’automne, dont deux la semaine dernière, sont d’ailleurs québécois. Et les sondages ne prédisent rien qui vaille. Les libéraux demeurent populaires au Québec, le Bloc québécois se maintient, les conservateurs aussi. Le NPD, lui, partage la quatrième place avec les verts, selon la dernière enquête Léger réalisée pour La Presse canadienne entre le 15 et le 19 février.

Le choix de M. Singh comme chef n’a pas aidé au Québec, écrivait Le Devoir dès l’automne dernier. Des militants ont déserté le navire, d’anciens députés se disaient incapables de travailler sous ses ordres et certains ont préféré rejoindre le Parti vert (PV). Les résultats dans Outremont sont révélateurs à cet égard. Le chef adjoint du PV, Daniel Green, y est arrivé bon troisième, avec 12,5 % des voix.

Au Québec, le port de signes religieux par Jagmeet Singh a un effet qui est peu ressenti ailleurs, mais cela n’explique pas tout. Le manque de clarté et de cohérence du message du NPD sous Jagmeet Singh lui nuit partout au Canada, y compris au Québec.

On sait que l’environnement, le logement et la réforme du mode de scrutin seront des priorités pour son parti et que ce dernier est contre le pipeline Trans Mountain, mais quand les questions se font précises, M. Singh affiche fréquemment une méconnaissance des dossiers fédéraux. Voici deux exemples parmi d’autres. Récemment, il a semé la confusion au sujet de la position de son parti sur la crise au Venezuela. En entrevue durant sa campagne, il a été incapable de répondre à une question claire sur les derniers développements dans le dossier de Huawei.

Être chef d’un parti qui aspire à former le gouvernement ou à lui tenir tête exige une maîtrise fine des politiques publiques. Ce qui a fait le succès en Chambre de partis comme le NPD ou le Bloc, et ce qui a contribué à leur crédibilité, fut immanquablement la rigueur et la connaissance approfondie des dossiers chauds dont ont fait preuve des chefs comme Thomas Mulcair ou Gilles Duceppe. Jagmeet Singh a intérêt à s’en inspirer et à faire ses devoirs s’il veut être davantage qu’un figurant de passage.