Chacun pour soi

L’Ontario n’est pas intéressé par l’offre de François Legault de créer une société d’État commune responsable de produire de l’électricité pour répondre à ses besoins futurs. Le Nouveau-Brunswick non plus d’ailleurs, son premier ministre, Blaine Higgs, étant très agressif à cause du refus du Québec d’appuyer le passage d’un pipeline destiné à l’exportation de pétrole albertain à partir des installations Irving de Saint John.

Voilà où nous en sommes au sujet du grand projet Legault de construire la Baie-James du XXIe siècle pour l’exportation. Pour le moment, Hydro-Québec dispose d’excédents pour une vingtaine d’années.

Tout indique que c’est au gaz naturel que l’Ontario fera appel pendant la dizaine d’années qui seront nécessaires pour rajeunir ses trois centrales nucléaires qui donnent de l’emploi à des centaines d’employés bien payés.

De toute façon, l’Ontario comme le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve évitent de faire des affaires avec le Québec pour des raisons politiques. On se rappellera qu’un premier ministre du Nouveau-Brunswick a perdu ses élections en 2010 pour avoir négocié la vente d’Énergie Nouveau-Brunswick à Hydro-Québec, une transaction qui a échoué malgré des avantages réciproques.

Un des opposants les plus acharnés à cette acquisition était le premier ministre de Terre-Neuve, Danny Williams, un des politiciens canadiens-anglais les plus frustrés dans ses relations avec le Québec. Frustré de ne pas avoir pu convaincre le Québec de renégocier à la hausse le contrat de Churchill Falls signé en 1969 ; frustré aussi de ne pas avoir obtenu le droit d’emprunter les lignes déjà surchargées du Québec pour exporter l’électricité qu’il avait l’intention de produire à une future centrale du Bas-Churchill, au Labrador.

En 2010, Danny Williams annonçait donc la signature d’un accord avec la Nouvelle-Écosse plutôt qu’avec le Québec pour construire cette centrale et une ligne de transport sous-marine entre le Labrador, Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse au coût de 6,2 milliards de dollars. Aujourd’hui, à un an de la mise en service, le coût atteint plutôt 12,7 milliards pour une puissance installée de 824 MW comparativement à 6 milliards et 1550 MW à La Romaine. Une catastrophe.

Terre-Neuve étant une province d’à peine un demi-million d’habitants, il a fallu obtenir une première garantie de prêts de 5 milliards du gouvernement Harper pour rassurer les prêteurs, puis une seconde de 3 milliards du gouvernement Trudeau. Dans les deux cas, le Québec a manifesté son opposition en accusant Ottawa de financer un projet concurrent, puisque près de la moitié de l’électricité qui sera produite à Muskrat Falls sera destinée à l’exportation.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir ce qu’il adviendra de cette électricité dont Terre-Neuve n’a pas besoin. Pour rembourser la dette, il faudrait faire passer les tarifs d’électricité des Terre-Neuviens de 11 ¢ à 22 ¢/kWh à partir de 2021. Impossible !

Et comment Terre-Neuve peut-elle espérer vendre 40 % de sa production à la Nouvelle-Angleterre à un prix trois fois supérieur à celui du gaz naturel ?

Ce qui risque de survenir maintenant, c’est que, en cette année électorale, le gouvernement Trudeau, qui a besoin des six sièges libéraux de la province, s’entende une fois de plus avec Terre-Neuve pour bonifier l’Accord atlantique qui, oh hasard ! vient à échéance le mois prochain.

Par cet accord signé une première fois par Brian Mulroney et bonifié par la suite, Terre-Neuve conserve 92 % des redevances perçues de l’exploitation pétrolière en haute mer. Pourtant, ce pétrole extracôtier appartient à tous les Canadiens, comme l’a confirmé la Cour suprême.

C’est avant tout pour des raisons politiques qu’Ottawa a cédé ses droits, nos droits, sur la ressource extracôtière tout en continuant de verser à Terre-Neuve l’équivalent de la péréquation perdue à cause de ces redevances. Qui a dit que les politiciens fédéraux n’en avaient que pour le Québec ?

Dans vingt ans, le contrat de Haut-Churchill signé en 1969 viendra à échéance. Québec perdra l’accès à cette énergie propre alors que Terre-Neuve devra l’ajouter aux excédents de Muskrat Falls. Utilisera-t-elle la route qu’elle est en train de construire avec les milliards du fédéral pour l’offrir au rabais aux Américains ?

Si François Legault veut vraiment préparer l’avenir, il lui faut d’abord regarder du côté de Terre-Neuve. L’une et l’autre provinces ont intérêt à s’entendre, enfin.