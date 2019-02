Carmant en fume du mauvais

Le gouvernement Legault s’entête à vouloir rehausser l’âge légal pour consommer de la marijuana de 18 à 21 ans et à en bannir la fumée des lieux publics. Non seulement le projet de loi du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, ne résistera pas à l’épreuve des tribunaux, il ramènera le Québec dans un autre siècle caractérisé par un moralisme poussiéreux.

Dans les derniers jours, des experts en santé publique sont montés au front pour critiquer les positions du ministre Carmant. Le neuropédiatre n’a aucune assise scientifique pour affirmer que le cannabis cause des dommages au cerveau jusqu’à l’âge de 25 ans, tel que l’a souligné l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Et s’il est vrai que la fumée est nocive dans un milieu fermé, elle est sans effet dans les aires publiques et bien aérées, contrairement à ce que prétend le premier ministre François Legault, soucieux de protéger les enfants.

Osons aborder la question avec lucidité. La science n’a rien à voir avec le projet caquiste, qui empeste le paternalisme et le conservatisme. Tant qu’à se complaire dans sa nostalgie de l’ère prohibitionniste, le gouvernement Legault devrait mettre le visionnement de Reefer Madness au programme scolaire.

Le projet de loi 2 retire aux adultes de 18 à 20 ans leur faculté de jugement et leur autonomie décisionnelle en ce qui a trait à l’achat de produits du cannabis, alors qu’ils seront aux commandes de leur destinée, libres de prendre des risques ou d’adopter des comportements nocifs, dans toutes les autres sphères de leur vie. La CAQ ferait mieux de relire John Stuart Mill pour un peu plus de cohérence dans son message de centre droit.

Selon le Barreau du Québec, le projet de loi ouvre la porte à une contestation judiciaire sur la base d’une discrimination fondée sur l’âge. L’interdiction de fumer en public videra par ailleurs de sa substance le régime fédéral. Comme le fait remarquer Michel Morin, auteur de Ô cannabis, le pot est plus réprimé que jamais depuis sa légalisation.

Loin de contribuer à la diminution de la consommation chez les jeunes, le gouvernement Legault enverra les 18 à 20 ans entre les mains du crime organisé, lequel n’en a rien à cirer de la concentration du taux de THC, des usages à risque et de la surconsommation. Le résultat sera contraire à l’esprit de prévention et de réduction des usages à risque qui a dicté l’élaboration des politiques mesurées et sensibles du gouvernement Couillard.

Il n’est pas trop tard pour étudier l’encadrement du cannabis sous l’angle de la santé publique et pour agir sur la consommation de la même façon qu’avec l’alcool : en remplaçant la prohibition par une approche de réduction des méfaits. C’est la seule avenue qui soit garante du respect des droits individuels, en particulier ceux des groupes minoritaires ou marginalisés qui sont surreprésentés dans l’application de politiques répressives.

Les recommandations de l’Institut national de santé public du Québec (INSPQ) vont d’ailleurs en ce sens. Il suffirait de donner aux 18 à 20 ans l’accès aux produits à plus faible teneur en THC et d’insister auprès d’eux sur la prévention pour accomplir de véritables progrès en matière de santé publique. Pour l’heure, la CAQ se contente de navrants reculs.