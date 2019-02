Un secret trop lourd

Lorsque le Globe and Mail a fait état d’allégations de pressions politiques indues exercées sur l’ancienne ministre de la Justice et procureure générale, Jody Wilson-Raybould, pour qu’elle persuade la directrice des poursuites pénales de négocier un accord de poursuite suspendue avec SNC-Lavalin, la ministre a immédiatement invoqué le secret qui lie un avocat à son client pour garder le silence.

Elle aurait été plus loquace lors de son passage au cabinet mardi, selon une source anonyme citée par le Globe and Mail jeudi. Selon le quotidien torontois, Mme Wilson-Raybould aurait dit à ses anciens collègues avoir fait l’objet de pressions inappropriées. Le premier ministre Justin Trudeau le nie pourtant depuis le début, tout comme son ancien secrétaire principal Gerald Butts, qui a démissionné en début de semaine.

Qui dit vrai ? Et pourquoi Mme Wilson-Raybould ne s’est-elle pas plainte plus tôt de ces pressions ? Pourquoi a-t-elle démissionné ? En chambre, mercredi, elle a dit espérer « avoir l’occasion de dire [sa] vérité » et qu’il ne lui appartenait pas de lever le secret professionnel, un message de toute évidence adressé au premier ministre. Ce dernier refuse toutefois de se mouiller tant qu’il n’aura pas reçu l’avis juridique qu’il a demandé à son nouveau ministre de la Justice, David Lametti.

La portée du secret qui lie le procureur général et son client, ici le gouvernement, est matière à débat. Mme Wilson-Raybould a d’ailleurs fait appel à l’ancien juge de la Cour suprême Thomas Cromwell pour la conseiller à ce sujet. La conception stricte qu’elle a adoptée depuis le début ne fait toutefois pas l’unanimité dans la communauté juridique, au contraire. Plusieurs éminents juristes, cités par le Lawyer’s Daily, doutent fortement que les conversations dont il est question soient soumises au secret professionnel entre avocat et client puisqu’aucun avis juridique n’était sollicité ou donné.

Devant le Comité de la justice jeudi, le ministre Lametti a refusé de donner son opinion, s’estimant lié par ce secret puisqu’il prépare un avis sur le sujet pour le premier ministre. Sans prétendre être juriste, le greffier du Conseil privé, Michael Wernick, s’est risqué, lui, à dire qu’il ne croyait pas que le secret professionnel s’appliquait dans cette affaire puisque la ministre prenait la décision finale plutôt que de conseiller le premier ministre.

Jody Wilson-Raybould doit cependant témoigner dès la semaine prochaine devant le Comité de la justice. David Lametti doit par conséquent faire preuve de diligence et trouver le moyen d’ici là de lever le secret, que ce soit en tout ou en partie, mais suffisamment pour que la transparence retrouve enfin ses droits.