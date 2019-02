Immigration: la quadrature du cercle

Le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, Simon Jolin-Barrette, a révélé cette semaine que son ministère avait accumulé plus de 18 000 dossiers d’immigration à traiter, qui portent sur plus de 50 000 personnes, au moment où son gouvernement sabre le nombre d’immigrants admis et où il doit réformer en profondeur sa méthode de sélection. C’est un énorme casse-tête qui soulève des enjeux administratifs, certes, mais aussi d’équité.

En vertu de l’entente Canada-Québec sur l’immigration, Québec sélectionne quelque 70 % des immigrants, en grande majorité dans la catégorie de l’immigration économique, soit des travailleurs qui sont en principe choisis pour répondre aux besoins en main-d’oeuvre. Or le système fonctionne mal. C’est d’ailleurs le constat qu’avait fait le gouvernement précédent, qui s’était engagé à le remplacer.

La sélection est basée sur une grille de pointage qui se solde par une note globale que le candidat doit atteindre pour être sélectionné. Or cette grille est mal arrimée aux possibilités d’emploi qui s’offrent aux nouveaux arrivants. En outre, compte tenu des longs délais entre le dépôt du dossier par le candidat et son admission — trois ans, voire cinq ou six —, les conditions du marché du travail peuvent avoir changé. Et ce sont les dossiers qui traînent depuis le plus longtemps qui ont préséance, même si le profil du candidat ne correspond plus aux besoins, si, d’aventure, ce fut un jour le cas.

Le Québec doit donc se doter d’un nouveau système de sélection basé sur ce qu’on appelle la déclaration d’intérêt. Finie la règle du premier arrivé, premier admis et finie la liste d’attente. La sélection sera faite à même le bassin de déclarations d’intérêt soumises par les candidats et en fonction des besoins en main-d’oeuvre courants. C’est une formule éprouvée dans d’autres pays et elle permet de réduire considérablement les délais d’admission.

Le ministre s’est engagé à régler d’ici six mois le problème des dossiers à traiter d’ici, mais il n’a pas dit comment. S’il y va pour un traitement accéléré et tributaire de la grille, il se retrouvera à sélectionner des candidats qui auront du mal à trouver un emploi dans leur domaine. Qui plus est, il retardera de plusieurs années l’implantation du nouveau système de sélection. En outre, comme le gouvernement Legault a réduit de 31 000 à 24 000 le seuil d’immigration pour 2019, c’est d’autant moins de dossiers qui pourront se clore.

Autre complication : un nombre grandissant d’immigrants proviennent du Programme d’expérience québécoise (PEQ) — les candidats sont déjà au Québec, ils occupent un emploi et parlent français — et ils ne sont pas compris pas dans les dossiers accumulés. Même avec un traitement accéléré, guère plus de 10 000 des candidats en attente par an, sur les 50 000, pourront être admis.

L’autre solution consiste à vérifier rapidement lesquels, parmi les candidats, souhaitent toujours émigrer au Québec et à exiger de ces derniers qu’ils présentent une nouvelle demande sous forme de déclaration d’intérêt. Or ils perdraient leur préséance, ce qui n’est guère équitable pour eux. Enfin, le gouvernement pourrait choisir de les rembourser, comme l’a fait Ottawa il y a quelques années. Pour l’ensemble des dossiers, qui, chacun, représentent des frais de 1300 $ à 1800 $ pour les candidats, la note avoisinerait les 25 millions.

C’est la quadrature du cercle : le ministre Jolin-Barrette doit à la fois préserver la réputation du Québec à l’étranger, dans un souci d’équité envers les candidats soumis aux règles existantes, tout en nous débarrassant d’un processus inefficace qui nuit à la sélection des meilleurs candidats à l’immigration.