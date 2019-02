Ritalin: la béquille

Au milieu des années 1990, l’Assemblée nationale s’était enflammée autour de ce qu’on évoquait déjà comme une épidémie de prescriptions de Ritalin chez les enfants. Opposition et gouvernement s’invectivaient alors à propos du manque de ressources à l’école et, conséquemment, à propos du recours abusif à la médication pour calmer des agitations mal contenues.

Vingt ans plus tard, c’est le même tableau, mais sa trame est plus sombre. Le recours aux psychostimulants chez les enfants du Québec ne cesse d’augmenter : 14 % des 10-12 ans avaient une prescription en 2014-2015, contre 8 % huit ans auparavant. C’est trois fois plus qu’en Ontario. Que se passe-t-il donc ?

Quelque chose d’anormal et d’inquiétant, ont dit d’une seule voix cette semaine une cinquantaine de médecins qui invitent le Québec à un « sérieux examen de conscience » et jugent que « toute la société […] se retourne trop facilement vers une pilule pour traiter tous les maux ». Ce cri du coeur exceptionnel mérite d’être entendu. Oui à un examen de conscience pour une situation qui non seulement perdure, mais qui s’aggrave au fil du temps.

Les psychostimulants ne sont certes pas à mettre au rebut : chez plusieurs enfants pour qui le trouble déficitaire d’attention/hyperactivité (TDAH) est neurologique, la médication est salutaire. Mais chez d’autres, elle ne l’est pas. Pour ceux-là, des interventions psychosociales suffiraient à amoindrir les troubles d’attention, la distraction, l’impulsivité, l’agitation ou une certaine colère. Comment faire le tri ?

Difficile, en effet, lorsque, sous la pression populaire et scolaire, la course à la pilule est devenue effrénée. Impossible quand on sait que les coûts et l’attente associés à une consultation chez le neuropsychologue sont prohibitifs. Laborieux quand on sait que c’est à l’école, qui compose avec une clientèle évoluant dans un univers où l’écran est omniscient et l’activité physique, rarissime, que les adeptes de la pilule abondent, faute de mieux. Et pourquoi pas un peu plus d’activités sportives et artistiques à l’école ?

Des statistiques dépeignent une jeunesse en détresse au Québec : 29 % des jeunes du secondaire vivent une détresse psychologique et 17 % souffrent de troubles anxieux, avec un recours aux psychotropes alarmant. L’ajout projeté de professionnels dans les écoles est une bonne nouvelle, mais ne faudrait-il pas mieux comprendre les causes de ces angoisses précoces ? Il semble que cela est urgent.