Déclaration de revenus unique: embûches à l’horizon

Le gouvernement Trudeau s’oppose à l’instauration d’une déclaration de revenus unique qui serait administrée par Québec, même si le gouvernement Legault lui a transmis une demande formelle en ce sens. Mais voilà qu’après l’enjeu des pertes d’emplois, Ottawa soulève, pour justifier son refus, un argument technique lié à l’évasion fiscale internationale.

Le Devoir nous apprenait lundi que le gouvernement Trudeau estime que le Québec ne peut pas mener efficacement la lutte contre l’évasion fiscale parce qu’il n’a pas accès aux renseignements financiers en provenance de l’étranger. Le Canada a signé 30 accords d’échange de renseignements avec d’autres pays ainsi que 93 conventions internationales et seuls trois de ces traités — signés avec les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne — permettent formellement au Canada de transmettre les informations reçues aux provinces. D’une façon générale, seul le gouvernement canadien, par l’entremise de l’Agence du revenu du Canada (ARC), peut réclamer des renseignements au sujet de ses ressortissants en vertu de ces accords. Et seuls des pays souverains peuvent ratifier des traités internationaux, a-t-on rappelé.

Les fiscalistes interrogés estiment que ces embûches techniques ne représentent pas d’obstacles insurmontables. Mais si, d’aventure, le gouvernement Legault parvenait à obtenir ce qu’il veut, on doit supposer que l’ARC conserverait d’importantes responsabilités quant à l’évasion fiscale imputable à des contribuables québécois.

Dans un document intitulé Paradis fiscaux : plan d’action pour assurer l’équité fiscale et commandé en 2017 par le ministre des Finances, Carlos Leitão, le ministère des Finances, avouant son impuissance, avait conclu que le Québec dépendait largement d’Ottawa en la matière. Ce document donnait suite au rapport de la Commission des finances publiques qui avait formulé 38 recommandations pour contrer les stratagèmes fiscaux internationaux, qui entraînent des pertes fiscales de 700 millions par an pour l’État québécois. Le ministère des Finances jugeait que la plupart de ces recommandations étaient inapplicables.

Il faut dire qu’après les révélations des Panama Papers et des Bahamas Leaks, dans lesquels figuraient les noms de contribuables canadiens, le travail de l’ARC, qui a constitué une équipe de 600 personnes pour débusquer les fraudes fiscales, notamment celles qui s’appuient sur des comptes à l’étranger, n’a pas conduit à des résultats notables. Mais, selon le directeur de la division des enquêtes criminelles de l’ARC, Stéphane Bonin, cité par Le Journal de Montréal, des perquisitions, accusations et condamnations s’en viennent.

Au-delà de ces difficultés d’ordre administratif, l’instauration souhaitable d’une déclaration de revenus unique, gérée par Québec, apparaît fort incertaine. Si le gouvernement Trudeau est réélu, la revendication du gouvernement Legault restera lettre morte. De leur côté, les conservateurs d’Andrew Sheer ont promis de répondre favorablement à cette requête. Mais, à l’instar du Nouveau Parti démocratique, qui, après avoir appuyé cette déclaration de revenus unique, s’est dédit, un gouvernement conservateur sera confronté, lui aussi, à l’épineuse question des emplois. Quelque 5300 personnes travaillent à l’ARC au Québec, dont 1600 à Shawinigan et 1000 à Jonquière, et nombre de ces employés sont affectés à des tâches qui touchent l’ensemble du Canada.

L’ironie de la chose, c’est que, si on suit jusqu’au bout le raisonnement du gouvernement Trudeau relatif à l’évasion fiscale, la seule façon pour le Québec de gérer une déclaration de revenus unique, c’est de faire l’indépendance puisque, comme on le souligne, seuls les pays souverains peuvent signer des traités internationaux.