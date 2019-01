À la rescousse des Vénézuéliens

Le mal élu Nicolás Maduro d’un côté, soutenu par la Russie, la Chine et, jusqu’à preuve du contraire, par l’armée.

Juan Guaidó de l’autre, président autoproclamé depuis mercredi dernier, suivi par la rue vénézuélienne, celle des classes moyennes mais aussi des pauvres des barrios désenchantés, et encouragé par les démocraties occidentales, à commencer par les États-Unis et le Canada, dans un élan de mobilisation internationale qui, pour être tardif, n’en est pas moins remarquable.

L’orage gronde depuis maintenant plusieurs années au Venezuela. Il a poussé près de 3 millions de Vénézuéliens à l’exil, plongeant l’Amérique du Sud dans la crise migratoire la plus grave de son histoire. Il a donné lieu en 2017 à des mois de manifestations de masse anti-Maduro, violemment réprimées.

C’est aujourd’hui qu’éclate l’orage pour de vrai — sur fond de collision géostratégique aux airs de guerre froide. Les retombées de cette tempête seront décisives.

Il est tentant de dire que, par pressions intérieures et extérieures, les jours de M. Maduro et d’une partie au moins de sa clique sont maintenant comptés. L’état-major affiche officiellement sa solidarité avec le pouvoir, mais donne des signes de fracture, difficiles à mesurer. Des mutineries ont été réprimées. Le New York Times a écrit en septembre avoir eu vent d’informations voulant que des hauts gradés de l’armée vénézuélienne préparaient un putsch et qu’ils l’avaient fait savoir à la Maison-Blanche.

Plus récent symptôme : la décision annoncée samedi de l’attaché militaire du Venezuela à Washington de soutenir le jeune Juan Guaidó contre l’« usurpateur » Maduro. Autre manifestation de tensions : ces quelque 400 agents de sécurité privée russes qui seraient arrivés à Caracas pour renforcer la sécurité du président Maduro et, par extension, protéger les intérêts de la Russie, qui a investi quelque 17 milliards de dollars américains dans le pays depuis 2000.

Peuple épuisé, économie en miettes, impasse politique totale, déstabilisation régionale… Le désordre est tel que les généraux pourraient bien être tentés d’intervenir, ce qui serait tragique. Le risque existe, d’autant que l’armée, qui joue au Venezuela un rôle économique et mafieux de premier plan, ne peut pas être d’emblée favorable à l’idée de voir l’opposition démocratique s’installer au pouvoir.

Un putsch ? Pourvu que le Venezuela n’en arrive pas là.

En un mot comme en mille, il était temps dans ces conditions que des gouvernements démocratiques — Washington, Ottawa, Paris, Londres, Berlin, Madrid… — tapent collectivement du poing sur la table face à Maduro. La décision de M. Guaidó, président d’une Assemblée nationale légitimement élue et majoritairement acquise à l’opposition, de se proclamer « président en exercice » n’aura de fait été qu’à moitié un coup de théâtre : les diplomaties des pays membre du Groupe de Lima et de l’Organisation des États américains (OEA) s’employaient depuis plusieurs mois à coaliser les oppositions et à panser leurs divisions — le Canada aurait activement participé à ces efforts. Entendu que la reconnaissance immédiate par le président Trump de M. Guaidó fait inévitablement tiquer, vu la nature même de sa présidence, mais vu aussi l’histoire noire de l’interventionnisme américain en Amérique latine et l’aversion viscérale des États-Unis pour les gauches. Et que fait également tiquer le fait que Jair Bolsonaro, nouveau président brésilien d’extrême droite, ait tout de suite emboîté le pas à M. Trump…

Reste que la révolution bolivarienne du défunt Hugo Chávez, sacralisée par une partie de la gauche, a objectivement tourné au désastre et à la tyrannie. Comme la sandiniste au Nicaragua, d’ailleurs. Et que la réélection de Maduro à la présidence en mai 2018 est sans légitimité. Et que M. Guaidó, qui a 35 ans, n’est pas un Augusto Pinochet, mais plutôt le représentant d’une nouvelle génération de démocrates, avec des gens comme Juan Requesens et Leopoldo Lopez.

Le cauchemar que vivent les Vénézuéliens est protéiforme : négation des droits démocratiques ; drame humanitaire, alimentaire, sanitaire ; et, par conséquent, crise migratoire qui fait que la catastrophe que traverse le pays n’est plus seulement intérieure. Si donc on accepte que la « communauté internationale » a la « responsabilité de protéger », alors elle fait en l’occurrence un geste nécessaire en mettant la pression sur Maduro. Intéressé, sans doute, mais vertueux aussi.