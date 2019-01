À l’ordre, M. McCallum

Depuis l’arrestation de la directrice financière de Huawei à Vancouver le 1er décembre, le Canada répète que l’examen de la demande d’extradition des Américains relève des tribunaux et que ces derniers sont indépendants du pouvoir politique. En une seule conférence de presse mardi, l’ambassadeur du Canada en Chine, John McCallum, a ébranlé cette ligne de défense canadienne face aux coups de boutoir de Pékin.

M. McCallum rencontrait la presse sinophone de Toronto pour lui expliquer le processus d’extradition, mais comme au temps où il était ministre, il a digressé. Il s’est permis de commenter la cause de Mme Meng Wanzhou, allant jusqu’à mentionner de « solides arguments » que la défense pourrait invoquer devant un juge pour fort probablement éviter l’extradition.

M. McCallum n’avait pas à partager son analyse en public, il devait la réserver à ses patrons. S’agit-il alors d’une gaffe ou d’un geste étudié pour tenter d’apaiser les autorités chinoises ? Les deux scénarios ont vite été évoqués, mais une déclaration faite hier soir par l’ambassadeur a dissipé tout doute à cet égard. Ses propos étaient les siens et il dit être « désolé » d’avoir ainsi « semé la confusion », qu’il s’est « mal exprimé » et que ses paroles « ne reflètent pas fidèlement [sa] position sur la question ». Et d’ajouter : « Comme le gouvernement l’a toujours dit clairement, il n’y a eu aucune intervention politique dans ce dossier. »

« En tant qu’ambassadeur du Canada en Chine, je n’ai aucun rôle à jouer dans l’évaluation des arguments, ni à me prononcer sur le processus d’extradition. La priorité du gouvernement du Canada, ainsi que la mienne, est d’obtenir la libération des deux Canadiens détenus arbitrairement en Chine et de veiller à la protection des droits de tous nos citoyens », conclut-il.

Invité à réagir à quelques reprises depuis mardi, le premier ministre Justin Trudeau s’en est tenu à sa défense de la primauté du droit et de l’indépendance de la justice. Il a évité de désavouer son ambassadeur et, du coup, de l’affaiblir. Il a aussi refusé la demande de renvoi de M. McCallum formulée par le chef conservateur, Andrew Scheer. Cela aurait été en effet mal avisé alors que la situation sur le terrain est délicate et urgente pour au moins trois Canadiens.

Le premier ministre devait toutefois rappeler M. McCallum à l’ordre, ce qui a visiblement été fait. Et c’est tant mieux, car le ministère chinois des Affaires étrangères disait voir dans ses propos la preuve que l’affaire Meng n’est pas judiciaire mais politique. John McCallum n’est plus ministre ni agent libre, mais diplomate, et il doit le comprendre. La crise actuelle est trop grave pour tolérer d’autres faux pas.