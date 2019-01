Relations Québec-Ottawa: cruciale immigration

Au sortir de sa rencontre, à Sherbrooke jeudi, avec Justin Trudeau, François Legault a dressé la liste des demandes que le Québec présente à Ottawa. Certaines revendications s’inscrivent dans le long terme, comme la déclaration de revenus unique administrée par le gouvernement québécois, d’autres doivent se régler d’ici le déclenchement des prochaines élections, à moins que le premier ministre canadien ne choisisse de faire campagne avec un caillou dans le soulier. C’est le cas de l’annonce des investissements pour les infrastructures, de la réduction des seuils d’immigration et des nouvelles règles touchant la sélection des candidats à l’immigration par le truchement du programme des travailleurs étrangers temporaires géré par le gouvernement fédéral.

Lors de son point de presse après la rencontre, l’ex-homme d’affaires, qui carbure à l’action et aux résultats, a montré des signes d’impatience. Non sans candeur, François Legault a laissé entendre que le moment était particulièrement bien choisi pour dégotter ce qu’il réclame à court terme, compte tenu de l’échéance électorale à laquelle est confronté son homologue.

En ce qui a trait aux infrastructures, Québec est en terrain solide : le gouvernement Trudeau a un avantage électoral évident à multiplier au Québec les annonces d’investissements publics d’ici les élections.

Les matières touchant l’immigration sont plus épineuses. La réduction des seuils d’immigration va à l’encontre des orientations du gouvernement Trudeau qui souhaite hausser le nombre d’immigrants admis à un niveau record. Mais dans la mesure où la baisse serait temporaire, Ottawa serait prêt à faire preuve d’une certaine souplesse, croit-on à Québec.

Là où les choses se compliquent, c’est avec le recours aux travailleurs étrangers temporaires, un programme auquel le gouvernement Harper a imposé des contraintes à la suite des abus qui ont eu cours dans le reste du Canada : les employeurs remplaçaient des travailleurs canadiens peu qualifiés par de la main-d’oeuvre étrangère moins onéreuse.

Il s’agit d’un changement majeur qui est proposé dans la sélection des immigrants dits « économiques », sélection qui relève du Québec. Il consiste à accorder le statut de résident permanent, ou d’immigrant reçu, aux travailleurs étrangers après trois ans s’ils réussissent des tests de français et de « valeurs ». Ces tests demeurent un problème dans la mesure où un échec peut conduire à l’expulsion. Du travailleur, de sa conjointe ? On ne le sait.

En revanche, miser sur les travailleurs étrangers temporaires qui ont un emploi assuré, avec un employeur qui s’est engagé à les embaucher dès leur arrivée, est une avenue à privilégier. Certes, il faut prévenir les abus : des employeurs sans scrupule ont pris certains de ces travailleurs en otages. Mais il ne s’agit pas d’une embûche insurmontable.

Cette avenue fut déjà préconisée par la ministre libérale de l’Immigration, Kathleen Weil. C’est un moyen efficace de pallier les pénuries spécifiques de main-d’oeuvre, notamment en région. Et c’est sans doute le seul moyen d’assurer la régionalisation de l’immigration, une politique définie il y a 30 ans mais qui s’est soldée par un lamentable échec. Encore aujourd’hui, 85 % des immigrants s’établissent dans la grande région de Montréal alors que les besoins en main-d’oeuvre sont criants en région.

Certes, le gouvernement Legault a du travail à faire pour définir les règles entourant cette nouvelle façon d’immigrer au Québec. Souhaitons toutefois que le gouvernement Trudeau montre une grande ouverture à ce sujet.

Là où les visées caquistes demeurent floues, c’est en matière de réunification des familles, un domaine qui relève d’Ottawa. Le gouvernement Legault réclame, à la faveur d’une réouverture de l’entente Canada-Québec sur l’immigration, le pouvoir de faire la sélection des candidats, d’en déterminer les seuils d’admission et d’exiger de ces nouveaux arrivants une connaissance du français. Quand on sait que, souvent, il s’agit de grands-parents trop âgés pour se mettre à l’apprentissage d’une langue, on ne voit pas quel objectif poursuit le gouvernement, d’autant plus que la réunification familiale, c’est avant tout une façon de traiter avec humanité des immigrants établis au pays depuis un certain nombre d’années. Heureusement, François Legault n’a pas fait de cette demande une priorité à court terme.

Si le gouvernement caquiste reçoit l’aval d’Ottawa pour amorcer sa réforme de l’immigration et du programme des travailleurs étrangers temporaires — dans la mesure où les aspérités de cette réforme sont éliminées —, ce serait déjà une réalisation dont il pourrait se targuer.