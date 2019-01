Le vrai visage de Pékin

Depuis l’arrestation à Vancouver, le 1er décembre dernier, de la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei, rien ne va plus entre le Canada et la Chine. Mais si cette crise met Ottawa sur la sellette, elle devrait aussi inquiéter ses alliés.

Le Canada a beau avoir répondu à une demande d’extradition américaine, Pékin ne veut rien entendre dans cette affaire. Aucun argument rationnel n’arrive à calmer sa colère, surtout pas ceux invoquant des principes chers à toute démocratie : primauté du droit, indépendance judiciaire, équité procédurale…

La Chine a opté pour l’intimidation et la prise en otages, purement et simplement, de citoyens canadiens. Début décembre, elle en a arrêté deux, Michael Spavor et l’ancien diplomate Michael Kovrig, qu’elle accuse d’atteinte à la sécurité nationale. Lundi, lors d’un procès sommaire, le Canadien Robert Schellenberg a vu sa peine de 15 ans de prison pour trafic de stupéfiants transformée en condamnation à mort.

De passage à Repentigny mercredi, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, n’a pas mâché ses mots. Le comportement de la Chine dans ce dossier est « une menace pour tous les pays », a-t-elle dit. Elle n’exagérait pas. Plusieurs États démocratiques commencent à croire la même chose et ont publiquement offert leur appui au Canada, dont l’Union européenne, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Australie et l’Argentine. La Chine, qui tient comme à la prunelle de ses yeux à sa réputation à l’étranger, a très mal réagi, son ambassadeur au Canada parlant même de « suprématie blanche ».

Il faudrait plutôt parler d’inquiétude profonde de la part de pays qui ne peuvent accepter de renoncer à leurs principes ou qu’on les marchande ou les dilue sous le coup de l’intimidation d’un régime autoritaire, aussi puissant soit-il.

La Chine veut visiblement imposer ses vues en faisant peur aux pays qui n’ont pas les reins assez solides pour lui tenir tête. Mais le silence des États face à son comportement ne ferait que l’encourager dans cette veine et, selon un diplomate européen rencontré récemment, bien des capitales, en particulier de pays démocratiques, l’ont vite compris. Le Canada est ici « le canari dans la mine », dit-il, celui qui annonce le traitement qui sera réservé aux autres si la digue cède.

La Chine vient de jeter les masques. Elle qui promettait des réformes juridiques et un plus grand respect des droits de la personne en échange de liens économiques plus étroits a su profiter de la convoitise et parfois de la naïveté de bien des pays, y compris le Canada, pour arriver à ses fins. Elle est devenue une puissance économique incontournable, mais sans jeter de lest. Elle est toujours une dictature où la justice rime avec intérêts politiques et économiques, la première servant les seconds quand cela est nécessaire.

Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre Freeland ont raison de continuer à solliciter des appuis, à suivre les voies diplomatiques tout en défendant fermement l’ordre international et la primauté du droit, une des pierres d’assise de la démocratie. Faire autrement équivaudrait à vendre son âme.