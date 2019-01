Londres revient à la case chaos

À l’heure d’un choix fatidique, le procureur général Geoffrey Cox a demandé à ses homologues du Parlement britannique s’ils allaient choisir l’ordre ou le chaos. À 432 voix contre 202, ceux-ci ont sauté à pieds joints dans le chaos, rejetant l’accord de sortie de l’Union européenne (UE) négocié par la première ministre, Theresa May.

Ce rejet massif mais prévisible anéantit l’autorité morale de la première ministre May. À moins de trois mois de la date butoir du « Brexit », prévu pour le 29 mars prochain, l’incertitude plane sur son avenir, celui du Royaume-Uni et de l’Union européenne.

Le chef de l’opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a présenté une motion de censure contre le gouvernement May qui sera débattue mercredi. Les conservateurs pourraient être forcés de déclencher une élection sur cet enjeu qui divise le Royaume-Uni depuis la courte victoire des pro-Brexit lors du référendum de juin 2016.

Mme May a joué ses cartes du mieux qu’elle le pouvait dans les circonstances. À la tête d’un gouvernement minoritaire, elle a cherché à respecter la volonté exprimée par le peuple britannique de quitter l’Union européenne, tout en faisant preuve d’un réalisme qui a fait défaut aux tenants purs et durs de la rupture avec l’Europe. Les députés eurosceptiques, soutenus par un ras-le-bol d’une certaine frange de l’électorat à l’égard des politiques européocentriques adoptées à Bruxelles, voulaient le beurre et l’argent du beurre : bénéficier des avantages du marché économique commun sans adhérer à l’unification douanière et frontalière. Un beau mirage qui mène le Royaume-Uni et l’Union européenne dans l’impasse.

Il n’est pas dit que Mme May perdra son vote de confiance. Jeremy Corbyn ne présente aucune autre solution valable à cette crise. Le leader travailliste personnifie cette nouvelle gauche populiste, hostile au libéralisme, exaltée par la perspective d’un effritement des accords de libre-échange et de coopération économique. Son hypothétique élection n’ouvrira certes pas la voie à une résolution harmonieuse de cette crise profonde.

Le rejet massif de l’accord négocié avec Bruxelles témoigne de l’incapacité des parlementaires britanniques de faire les compromis nécessaires pour respecter les résultats du référendum de 2016 tout en assumant pleinement les conséquences politiques, économiques et géostratégiques qu’implique une sortie de l’UE.

Mme May avait prévenu ses homologues du cocktail toxique qui attendait l’UE en cas de rejet de l’entente : « incertitude, division et menace très réelle de ne pas conclure d’accord ». « Le risque d’un Brexit sans accord s’est accru », a d’ailleurs déclaré le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Un « Brexit dur » pourrait entraîner une baisse de 8 % du PIB, selon les estimations de la Banque centrale d’Angleterre. Il ne réglerait pas les problèmes expliquant en partie le rejet de l’entente de mardi. Il faudra bien trouver une façon de préserver l’esprit de l’accord du Vendredi saint, en vertu duquel les contrôles douaniers ont été abolis entre l’Irlande, pays membre de l’UE, et l’Irlande du Nord, rattachée au Royaume-Uni. Sans compter que les Écossais reviendront à la charge avec leur volonté d’indépendance.

Dans l’immédiat, la meilleure solution consiste à prendre un pas de recul et reporter la date butoir du 29 mars, ce à quoi l’UE s’est montrée ouverte. Mme May dispose d’ailleurs de quelques jours afin de faire une nouvelle proposition au Parlement. Cela permettrait-il de clamer le jeu et d’amener les élus à réaliser qu’une entente imparfaite de sortie vaut mieux qu’une sortie sans entente ? À en juger par le climat politique des dernières années, il y a lieu d’en douter. Avant de convoquer les électeurs aux urnes, ou de supputer la tenue d’un deuxième référendum, ce pas de côté est souhaitable.

On ne peut espérer plus pour l’instant. Le renversement complet du Brexit nécessiterait à la fois un changement durable de perception chez les Britanniques, éternels eurosceptiques dans l’âme, et une démocratisation de l’Union européenne qui ne viendra pas. Ce projet sans âme, dépassé par la montée du populisme et de l’extrême droite, semble imperméable à toute introspection.