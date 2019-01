Remaniement à l’environnement: problème de fond

MarieChantal Chassé n’était pas dans son élément à l’Environnement, a dit François Legault. En voilà une qui ne redeviendra pas ministre de sitôt.

Le problème de Mme Chassé ne réside pas vraiment dans sa maîtrise plus ou moins aguerrie des dossiers environnementaux. L’histoire de la politique regorge d’hommes et de femmes qui ont dû apprendre « sur le tas » les moindres aspects des responsabilités qui leur étaient confiées. Leur réussite dépendait autant de leur vivacité d’esprit que de leurs aptitudes de gestionnaires, de leaders et de communicateurs. C’est sur ce dernier point que MarieChantal Chassé a échoué. Ses rares impromptus de presse et interventions à l’Assemblée nationale étaient d’une gênante insignifiance. Les médias sont durs, dira le premier ministre Legault. Le cycle de l’information continue exerce une pression constante sur les élus, et ainsi de suite. Ces nuances ne dispensent pas les politiciens modernes de faire preuve d’un minimum de talent de communicateur. Il en va de leurs responsabilités de bien expliquer au public leurs intentions et leurs projets de société.

Le nouveau ministre de l’Environnement, Benoit Charette, est certes plus expérimenté et plus à l’aise devant les médias que ne l’est Mme Chassé. Mais qu’en est-il de la substance ? Parce que la politique n’est pas seulement une affaire d’image. La nomination de M. Charette annonce-t-elle un changement de cap du gouvernement Legault en matière d’environnement ? Rien n’est moins sûr. Le premier ministre Legault a souligné que la lutte contre les changements climatiques représente « un immense défi », en opposant cet objectif à un autre : la réduction des écarts de richesse entre le Québec et d’autres provinces voisines.

Il est tout à fait légitime de vouloir réduire la dépendance du Québec à la péréquation, mais il n’y a pas lieu de dépeindre la lutte contre les changements climatiques comme un frein à la prospérité du Québec. Cette opposition malencontreuse entre environnement et économie n’a plus sa raison d’être. Au contraire, la décarbonisation de l’économie est une occasion à saisir pour bâtir de nouvelles filières et de nouvelles entreprises plus vertes.

Pour ce faire, le gouvernement Legault devra offrir une vision unifiée et cohérente en matière d’environnement. Mettre l’économie avant l’environnement, comme il l’a promis en campagne, est une solution trop simple à un problème qui préoccupe l’ensemble des Québécois.