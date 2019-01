Aux élus de corriger le tir

Lorsque le gouvernement fédéral a présenté sa Loi sur l’aide médicale à mourir (AMM) en avril 2016, il s’est montré prudent. Beaucoup trop, disions-nous alors en constatant qu’il réservait l’aide médicale à mourir aux personnes en phase terminale ou dont la mort approche. Notre opinion n’a pas changé.

En faisant ce choix, Ottawa a seulement ouvert la voie à d’inévitables recours judiciaires. Ce qui s’est produit. Une cause chemine en Colombie-Britannique. Une autre, québécoise celle-là, a démarré lundi à Montréal devant la Cour supérieure du Québec.

Nicole Gladu et Jean Truchon, atteints respectivement d’un syndrome post-poliomyélite sévère et de triparalysie, contestent la limite de la loi fédérale et celle, similaire, de la loi québécoise. Ces deux personnes souffrent de maladies incurables, très douloureuses mais pas fatales. Toutes deux ont demandé l’aide médicale à mourir, mais ont essuyé un refus parce qu’elles ne sont pas en fin de vie.

Leurs cas illustrent l’impact tragique de ces freins législatifs québécois et fédéral qui dérogent de l’arrêt Carter rendu en 2015 par la Cour suprême. Cette dernière ne mentionnait nullement qu’il fallait limiter l’AMM aux personnes dont la « mort naturelle est raisonnablement prévisible », comme l’exige la loi fédérale. Si tel avait été le cas, la plaignante Kay Carter n’aurait pu s’en prévaloir !

La Cour parlait d’autoriser l’AMM pour « une personne adulte capable qui (1) consent clairement à mettre fin à sa vie ; et qui (2) est affectée de problèmes de santé graves et irrémédiables (y compris une affection, une maladie ou un handicap) lui causant des souffrances persistantes qui lui sont intolérables au regard de sa condition ».

Il est choquant que les élus n’aient pas reconnu rapidement les drames causés par ce refus de l’aide médicale à mourir aux personnes gravement malades qui ne sont pas en fin de vie. Il est honteux que des malades soient forcés d’étaler publiquement leur souffrance pour faire valoir leur droit à l’égalité et à la sécurité. En ne corrigeant pas cette erreur à la première occasion, les élus se sont délestés de leur responsabilité sur les épaules des juges, comme trop souvent ils le font dans des dossiers délicats.

Et ce ne sera malheureusement pas la dernière fois, y compris dans ce dossier. La Cour suprême ne s’est pas prononcée sur les demandes anticipées d’AMM ou l’accès à cette dernière pour les mineurs matures et les personnes invoquant des troubles mentaux. Il revenait aux législateurs d’en décider. Tant à Québec qu’à Ottawa, on a choisi pour diverses raisons d’exclure ces trois possibilités.

Le fédéral s’est toutefois engagé à étudier ces questions plus à fond afin d’éclairer la révision de la loi en 2021. Il a demandé au Conseil des académies canadiennes d’analyser ces trois aspects, ce qui a donné lieu avant Noël à trois rapports imposants rédigés par 43 experts canadiens et étrangers. Conformément à leur mandat, les chercheurs ne formulent pas de recommandations, mais malgré plusieurs différends, ils laissent entrevoir quelques pistes, en particulier dans le cas de certaines demandes anticipées.

C’est bienvenu, car l’expérience des deux dernières années a mis en lumière l’effet pervers d’une disposition de la loi fédérale qui oblige le malade à réitérer son consentement au moment de la procédure. Une personne sur le point de bénéficier de l’AMM et qui n’a jamais fléchi dans son désir d’y avoir recours pourrait en être privée si, au moment convenu, elle n’avait plus toute sa tête à cause, par exemple, de médicaments pris dans les dernières heures pour soulager des douleurs insupportables. Des médias à travers le pays ont fait état de cas de patients ayant préféré souffrir le martyre plutôt que de ne pas recevoir l’AMM.

Il existe une solution : respecter la demande d’une personne qui perd au dernier moment la capacité de renouveler son consentement. Il est vrai que ce serait entrouvrir la porte à une forme de demande anticipée, mais les élus ne peuvent pas sans cesse reporter les décisions difficiles. Les rapports publiés en décembre font avancer le débat, mais ils doivent aussi inspirer des gestes concrets.

Il ne faudrait pas, pour finalement agir, que les élus attendent que la disposition sur le consentement ultime soit contestée à son tour devant les tribunaux. Il en va des droits à l’autonomie, à la liberté de choix et à la dignité de gens souffrants.