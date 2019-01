Une pierre, deux coups

Faut-il changer nos habitudes et nos modes de production alimentaires de manière à protéger à la fois notre santé et la planète ? De plus en plus d’études le soutiennent, et leur recommandation commune est de réduire, voire d’éliminer, la consommation de protéines animales. C’est dans ce contexte qu’arrivera en 2019 la huitième édition du Guide alimentaire canadien dont les premières ébauches font déjà des vagues.

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) sont aux abois depuis que La Presse a fait état du sort que le futur guide réserve aux produits laitiers. Ils n’y seraient plus considérés comme une catégorie à part, mais comme un membre du groupe des aliments protéinés, au côté des légumineuses et des noix, qui occuperaient une place de choix.

Les PLC protestent. Ils craignent qu’on décourage la consommation de lait, en particulier lors de la collation des enfants, et que leur industrie en subisse le contrecoup. Ils veulent se faire entendre et demandent au premier ministre Justin Trudeau d’intervenir.

Le premier ministre devrait s’abstenir. Pour la première fois depuis des lustres, Santé Canada a revu le guide en tenant à distance les représentants de l’industrie alimentaire et leurs études. Les portions, les aliments à privilégier, les habitudes à adopter ont été inspirés par les recherches scientifiques les plus récentes, à l’abri de la politique et des lobbys. Il était temps. Que cela plaise ou non, c’est un fait que les produits laitiers, comme les oeufs, les légumineuses ou les noix sont des aliments protéinés. Les inclure dans cette catégorie n’est pas une invitation à éliminer le lait ou le yogourt, mais à faire des choix informés quand vient le temps de subvenir à ses besoins en protéines.

La version finale du guide n’est toujours pas disponible. Il est donc impossible de juger de la pertinence de l’ensemble de ses recommandations. Par contre, si le message central est celui qui a filtré, à savoir qu’il faut diversifier notre alimentation en mangeant davantage de produits végétaux et moins de protéines animales, en particulier de la viande, on doit applaudir. Contrairement à ce que certains diront, il ne s’agit pas d’un effet de mode, mais d’un écho nécessaire aux messages des chercheurs en santé publique et en environnement.

Les premiers insistent depuis longtemps sur les effets nocifs du déséquilibre de l’alimentation traditionnelle nord-américaine et européenne qui est, entre autres défauts, trop riche en viande et en cholestérol, mais faible en fibres. Les seconds s’inquiètent de la capacité de la planète à nourrir et à garder en santé les 9 à 10 milliards d’habitants qui y vivront en 2050, surtout si l’augmentation constante de la consommation de viande à l’échelle de la planète se poursuit. Cette tendance est « incompatible avec l’objectif d’éviter une hausse des températures globales au-dessus de 2 degrés Celsius », notait la semaine dernière une étude publiée par le Forum économique mondial.

La production d’aliments d’origine animale représente de 72 à 78 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur agricole mondial, la production de boeuf, 25 % à elle seule. Selon une autre étude publiée en octobre dans la revue scientifique Nature, la production d’un kilogramme de boeuf génère 32,5 kg de CO2, comparativement à 2,9 kg pour le porc, 1,41 kg pour le poulet et 1,22 kg pour le lait, suivi de près par le riz (1,18 kg). Le bilan pour les principales sources végétales de protéines est par contre de seulement 0,1 kg pour le soya, de 0,23 kg pour les légumineuses et de 0,71 kg pour les noix.

Mais comme le notent aussi ces études, les gouvernements ne peuvent pas diminuer l’empreinte environnementale du système agricole en se contentant de faire des recommandations en matière d’alimentation. Ils doivent, tant pour la santé publique que pour l’environnement, adapter leurs politiques afin de favoriser des modes de production agricole durables, une offre diversifiée d’aliments protéinés d’origine végétale, un accès à des aliments sains à un coût abordable et une réduction marquée du gaspillage alimentaire.

Et tout cela doit se faire en épaulant les producteurs actuels durant l’inévitable période de transition. Si M. Trudeau veut répondre à l’appel des PLC, c’est de ce côté qu’il doit agir, pas en se mêlant de la rédaction d’un document d’éducation publique qui aurait toujours dû être inspiré uniquement par la science.