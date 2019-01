Déni conservateur des changements climatiques

Le chef conservateur Andrew Scheer n’en démord pas. La taxe sur le carbone du gouvernement Trudeau doit être combattue par tous les moyens, au point même de convoquer la presse le Premier de l’an, à Régina, pour répéter son message.

L’opposition conservatrice contre la stratégie fédérale de lutte contre les changements climatiques, et la taxe sur le carbone en particulier, n’est pas nouvelle. M. Scheer a toujours soutenu que cette stratégie n’en était pas une, que la taxe sur le carbone était une manoeuvre pour engranger plus de revenus. Il ajoute maintenant que la réélection des libéraux se traduira par une hausse vertigineuse de ladite taxe. Il lance des chiffres : 100, 300 $ la tonne ? Avec lui, par contre, fini la taxe.

Mais pas la lutte contre les changements climatiques, insiste M. Scheer. Depuis avril, il promet même un plan à cet effet. Un plan qu’on attend toujours, mais qui sera dévoilé, a-t-il dit mardi, suffisamment tôt avant la campagne pour que les électeurs puissent le soupeser et le comparer.

Avec, entre autres, les stratégies qui se sont succédé au Canada depuis vingt ans, qui ont toutes échoué et qui avaient en commun d’exclure la tarification du carbone, ce qu’envisagent les conservateurs. Car la tarification entraîne la perte d’emplois et une hausse du coût de la vie, martèlent-ils. Ils n’ont pas tort sur ce dernier point, puisque le but de la taxe est de hausser le prix des hydrocarbures pour en décourager l’utilisation. Pour ce qui est de l’emploi, notons que la Colombie-Britannique a une taxe sur le carbone depuis dix ans, qui atteint maintenant 30 $ la tonne, et une des économies les plus florissantes au pays.

La taxe fédérale, qui ne s’appliquera qu’à partir d’avril dans les provinces sans plan de lutte correspondant aux critères fédéraux, sera quant à elle de 20 $ la tonne. Elle augmentera ensuite de 10 $ par année pour atteindre 50 $ en 2022. Ottawa récoltera des revenus substantiels auprès des entreprises et des particuliers, mais il a déjà prévu de retourner 90 % des sommes recueillies aux contribuables des provinces visées. La quasi-totalité des ménages recevront plus qu’ils n’auront payé.

Mais malgré toutes ces mesures et celles déjà annoncées, le Canada ratera la cible qu’il s’est fixée à Paris, selon Environnement Canada, soit une réduction, d’ici 2030, de 30 % des émissions de GES par rapport aux niveaux de 2005.

En brandissant la taxe comme un épouvantail, M. Scheer cherche à susciter la division sur un enjeu qui exige pourtant une action collective qui transcende les lignes de parti. La taxe a ses défauts, mais faute d’une solution de rechange et devant l’appui sans réserve accordé aux leaders conservateurs provinciaux qui contestent la taxe devant les tribunaux, le PC donne l’impression qu’il est prêt, dans l’espoir de glaner quelques votes, à brader l’environnement.

Le Canada n’émet que 1,6 % des GES de la planète, mais son empreinte écologique est trois fois plus lourde que son poids démographique. Son taux d’émissions par habitant est l’un des plus élevés au monde. On ne peut s’en laver les mains, d’autant plus qu’il y a urgence, selon un rapport onusien publié en octobre. Au rythme où vont les choses, la hausse globale des températures atteindra 1,5 degré par rapport aux températures de la période préindustrielle entre 2030 et 2052.

Fournir sa part d’efforts impose des coûts à court terme dans l’espoir d’obtenir des résultats à long terme. L’enjeu environnemental contraint les partis à choisir entre la politique à courte vue ou la vision et le sens des responsabilités envers les générations futures. Quel camp M. Scheer choisira-t-il ? Le dévoilement plus tôt que tard de son plan et la crédibilité de ce dernier offriront la réponse attendue.