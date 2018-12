Un geste réparateur

Les bilans de fin d’année ne manquent pas de rappeler, avec raison, combien le Québec s’est déchiré cet été autour d’une tempête nommée SLĀV. On n’oublie pas aisément ces écartèlements, particulièrement lorsqu’ils ont pour socle la culture, l’identité et la diversité. Ajoutez à cela quelques étiquettes chocs telles racisme ou censure et la marmite surchauffe. C’est exactement le souvenir que laisse la canicule culturelle de 2018. Une surchauffe, des emportements, de l’exagération, une totale absence de dialogue, un débat stérile. On ne sort pas indemne de ces épisodes-là. Mais peut-on en sortir grandi ? Apparemment, oui.

On peut en effet ajouter un chapitre posé et réconciliateur à la saga de l’été. Voilà précisément ce que permet la lettre-confession diffusée vendredi par Robert Lepage. Main tendue, conversation constructive, geste réparateur : autant d’ingrédients qui ont cruellement manqué aux échanges de l’année et que le dramaturge glisse en offrandes de fin d’année. Elles sont les bienvenues.

Lors de ses premières représentations dans le cadre du Festival international de jazz de Montréal (FIJM), la théâtralisation de chants d’esclaves américains, fruit des esprits créateurs de Robert Lepage et de Betty Bonifassi, provoqua grogne et protestations sur deux points qui servirent ensuite d’ancrage à la tempête sociale : l’appropriation culturelle et la représentativité sur scène des artistes noirs. Sur les deux sujets, et dans les deux camps, des arguments solides furent présentés, mais sur le fil conducteur de l’émotivité, et gonflés par la vague intempestive des réseaux sociaux et des médias, ils prirent trop souvent l’allure d’invectives. Lorsque le FIJM annula les représentations de SLĀV, c’est de censure qu’il fut question, avec la liberté créatrice attaquée de front. La tempête connut alors ses plus fortes bourrasques.

À lire Robert Lepage fait son mea culpa

Voilà le « bruit » auquel Robert Lepage fait allusion lorsqu’il intitule sa missive « SLĀV, une année de bruit et de silence ». Le « silence », c’est le sien. On lui reprocha, ici même d’ailleurs dans cette tribune, de n’avoir pas pris la parole pour expliquer sa démarche. Mais, confie-t-il avec beaucoup d’humilité, encore fallait-il qu’il sache comment articuler sa pensée sur ces questions hautement complexes et d’une grande délicatesse. « Même aujourd’hui, bien qu’elle ait évolué, ma position est encore loin d’être claire. »

Avec le recul, on peut maintenant mieux comprendre combien adopter une posture « claire » en plein tumulte relevait de la mission impossible. Même aujourd’hui, alors que la poussière est retombée, bien malin celui qui pourrait tirer un exposé définitif et sans appel sur l’enjeu de l’appropriation culturelle, particulièrement dans le contexte qui est le nôtre. Il faut du temps, de l’écoute, un dialogue.

Pour l’artiste Lepage, les effets de cette pause furent majeurs. Il a rencontré ses détracteurs (le collectif SLĀV Résistance) début novembre. Le dialogue non seulement fut possible, mais fut riche. À quelques jours d’une reprise des représentations de SLĀV — vue à ce jour par un nombre minimal de spectateurs —, Lepage concède « maladresses et manques de jugement », reconnaît que l’oeuvre aurait pu être plus « aboutie », constate une adéquation entre les problèmes dramaturgiques et éthiques de l’« odyssée théâtrale ». Sa réflexion l’a porté à des actions concrètes, qu’il faut aussi saluer : réécriture et révision du contenu de la pièce, invitation faite aux membres de SLĀV Résistance d’assister aux répétitions et d’échanger avec le public, et promesse de changements au sein de sa compagnie Ex Machina pour une meilleure représentation de la diversité. La tempête n’aura pas été vaine si elle ouvre sur une telle prise de conscience de la part d’un joueur d’importance tel que Robert Lepage. Cette prise de parole, il en est certes très conscient, pèsera lourd dans la balance réconciliatrice.

On peut attraper au passage dans cette lettre-confession quelques messages subliminaux savoureux. Comme les coups de griffe destinés aux médias, qui ne sont pas superflus, car il est vrai que la surenchère dans l’opinion a fini par déformer le réel. Le dramaturge note aussi qu’une des conséquences de son silence est que ses défenseurs lui ont parfois prêté des opinions qu’il n’avait guère, comme quoi dans cette « affaire », tout fut dit et trop fut dit. Ces aveux, qui passent sous silence la pièce Kanata, ne règlent pas tout et n’ont pas cette prétention. Mais ils sont assurément inspirants et pédagogiques. Pour la suite, à la manière Lepage, optons pour le débat plus que l’escarmouche.