Réforme électorale: les leçons de la Colombie-Britannique

Que ce soit au Québec, au fédéral ou dans la plupart des autres provinces, les élections donnent presque toujours lieu au même constat. La répartition des sièges ne coïncide pas avec le pourcentage de votes que les différents partis obtiennent. La plupart du temps, le parti au pouvoir décroche une majorité absolue de sièges alors que ses appuis sont sous la barre des 50 %. Ou pire, il l’emporte en ayant moins de votes que son adversaire, comme au Québec en 1998, ce qui nourrit chaque fois les critiques à l’endroit de notre mode de scrutin.

Lors de la dernière élection québécoise, la CAQ a fait élire 74 députés, héritant ainsi d’une majorité avec seulement 37,4 % des voix. Avec 24,8 % des votes, le Parti libéral a terminé la course avec 31 sièges. Le Parti québécois et Québec solidaire ont cumulé 33 % des voix mais seulement 20 sièges.

Ces distorsions pourraient être chose du passé, car le chef caquiste, François Legault, persiste à vouloir réformer le mode de scrutin, comme il s’y est engagé en mai dernier au côté des chefs du PQ et de QS. Ils ont tous promis de travailler de concert pour mettre en place un système proportionnel mixte pour les élections de 2022.

À la fin novembre, sa ministre de la Justice, Sonia Lebel, répétait qu’un projet de loi serait présenté d’ici octobre prochain comme promis et que la mécanique de consultation de la population et d’étude de la réforme serait connue dans quelques semaines.

Le gouvernement a écarté l’idée d’un référendum puisque tous les partis, sauf le PLQ, ont promis cette réforme durant la dernière campagne. Appuyés par la grande majorité de la population, les trois partis ont la légitimité pour faire aboutir le projet, a rappelé avec justesse le premier ministre Legault. Exiger l’unanimité équivaudrait à donner aux libéraux un veto.

Un gouvernement ne pourrait agir de façon unilatérale pour changer ce fondement de notre démocratie. Le consensus de la quasi-totalité des partis représentés à l’Assemblée nationale est par conséquent essentiel. M. Legault doit travailler à le maintenir, ce qui exigera de la souplesse.

On sait que les partis s’entendent sur les grandes lignes. Une majorité de députés seraient élus au moyen du système actuel pour assurer une représentation locale et une minorité de sièges seraient ensuite répartis entre les partis pour corriger les distorsions des résultats. Ces derniers députés seraient choisis à partir de listes régionales. Rien cependant ne dit qu’on s’entendra aisément sur les détails, comme la taille et les frontières des régions.

Il faut aussi que le projet plaise à la population, d’où l’importance des consultations que la ministre prévoit tenir ou confier à une commission parlementaire. Leur sérieux sera déterminant. Il faut que les citoyens aient le sentiment que le nouveau système leur appartient, ce qui exige qu’ils le comprennent bien.

La Colombie-Britannique vient de tenir un troisième référendum en 13 ans sur la réforme de son mode de scrutin. Les résultats ont été rendus publics la semaine dernière et le statu quo l’a emporté, comme en 2009. Pourtant en 2005, la majorité des Britanno-Colombiens avaient approuvé la réforme audacieuse mise en avant par une assemblée citoyenne. La majorité des électeurs de 77 des 79 circonscriptions avaient voté Oui. Malgré cela, la réforme a été mise au rancart, car « seulement » 57,7 % des électeurs l’avaient appuyée alors que la loi encadrant le référendum plaçait la barre à 60 %.

Ce résultat positif n’était pas le fruit du hasard. Pendant un an, la population de cette province a pu suivre dans les médias et en direct les travaux de l’assemblée citoyenne, s’éduquer avec elle sur les différents modes de scrutin, soupeser les options et se forger une opinion réellement informée. Ce long processus d’éducation populaire ne s’est pas répété en 2009 ni cette année, avec les résultats que l’on sait.

Au Québec, chaque tentative a abouti à une impasse, la volonté politique faisant défaut. Il serait désolant que cela se répète ou que M. Legault imite le premier ministre Justin Trudeau, qui a jeté aux orties les travaux d’un comité parlementaire, n’étant pas arrivé aux conclusions qu’il souhaitait.

Lors des très sérieux états généraux sur la réforme des institutions démocratiques tenus au tournant des années 2000, des centaines de Québécois s’étaient mobilisés pour demander un mode de scrutin proportionnel mixte. Le terreau est fertile. Au gouvernement, au PQ et à QS de le labourer correctement.