Élections 2019: le choc populiste

À 10 mois des prochaines élections fédérales, le premier ministre Justin Trudeau a choisi sa cible : le populisme conservateur. Il ne sera pas le premier à s’en servir comme repoussoir pour dissuader les électeurs d’appuyer ses adversaires. Ses attaques ne peuvent toutefois servir de substitut à de vraies réponses aux préoccupations légitimes que se posent des citoyens sur l’environnement et l’immigration, des questions que ses ministres et lui esquivent trop souvent.

La montée du populisme de droite est une réalité qui se fait sentir en Europe, aux États-Unis et ici, au Canada. Le chef du nouveau Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, ne s’en prive pas, tout comme plusieurs leaders conservateurs provinciaux. L’Ontarien Doug Ford s’est d’ailleurs fait élire en usant de cette recette.

En entrevue au Devoir mardi, Justin Trudeau s’inquiétait de ce qu’il appelle cette « tendance à utiliser des politiques [faites] d’émotions, de solutions faciles, de division et de blâmes », des politiques qui misent « sur la peur ». Selon lui, il est possible de se faire élire sur de telles bases, mais une fois au pouvoir, il devient difficile de résoudre les vrais problèmes. « Les problèmes complexes n’ont que des solutions complexes », dit-il, et il veut le démontrer d’ici octobre 2019. Il pense d’ailleurs que l’expérience de Doug Ford fournira aux Ontariens matière à réflexion à cet égard.

Pour illustrer son propos, M. Trudeau cite sans relâche l’enjeu des changements climatiques. Les conservateurs critiquent sans arrêt les mesures prises par son gouvernement, mais ils ne proposent rien, aime-t-il souligner. Il rappelle que le chef conservateur fédéral, Andrew Scheer, a applaudi au retrait ontarien de la Bourse du carbone, la même à laquelle le Québec reste associé, et qu’il fait front commun avec les provinces conservatrices contre la taxe fédérale sur le carbone.

L’exemple des changements climatiques sert bien le premier ministre, car un large pan de la population voit la nécessité d’agir. Il dit qu’il veut bien débattre des moyens, mais que les conservateurs ne lui en donnent pas l’occasion. C’est oublié que d’autres Canadiens critiquent eux aussi ses politiques, mais pour d’autres raisons. Ils trouvent qu’il n’en fait pas assez et désapprouvent l’achat du pipeline TransMountain et l’aide financière offerte à l’industrie pétrolière. En fait, ils se sentent trahis, eux qui avaient cru à la promesse libérale d’un virage vert.

M. Trudeau dit peu de choses pour les amadouer, mais brandit volontiers la peur de l’inaction conservatrice. En d’autres mots, il joue sur les émotions, opposant au populisme de droite un populisme de gauche, ce dont il s’est défendu dans une entrevue au Toronto Star.

Cela est pourtant évident lorsqu’il parle d’immigration. M. Trudeau défend évidemment ses politiques, mais il n’offre pas de réponses rassurantes aux citoyens que la hausse soudaine de migrants irréguliers depuis deux ans inquiète ou qui se préoccupent de l’insuffisance des mesures d’intégration. Le premier ministre se dit pourtant prêt à débattre de ces deux sujets, sauf qu’il ne le fait pas et blâme encore les conservateurs.

Ces derniers, il est vrai, utilisent volontiers leurs questions en Chambre pour entretenir la confusion sur le système d’immigration et donner prise à une impression de crise. Trop souvent cependant, le gouvernement — et M. Trudeau en entrevue — répond en faisant la leçon sur le bon fonctionnement du système, les mérites et retombées positives de l’immigration, le tout fréquemment assorti d’attaques personnelles.

M. Trudeau ne s’en excuse pas et a montré au cours de ses multiples entrevues de fin d’année cette semaine qu’il ne se gênerait pas pour exploiter ce filon. Il est revenu sur la position d’Andrew Scheer sur le nouveau pacte onusien des migrations, l’accusant de propager des « faussetés » et de « jouer non seulement un jeu irresponsable, mais dangereux qui a la possibilité de briser ce consensus […] qui existait dans tous les partis, [à savoir] que l’immigration est une source de force ».

Le chef libéral veut répondre « fermement à ceux qui veulent utiliser les anxiétés des citoyens ». Mais à part mettre en garde ces citoyens, répond-il à leurs préoccupations légitimes, s’attaque-t-il aux sources possibles d’un ressentiment ? Pour préserver la confiance de la population en ses institutions, un gouvernement doit aussi être capable de cela.