Soif de pétrole sale

Le premier ministre François Legault ne s’est pas montré des plus diplomatiques avec ses homologues des autres provinces en déclarant qu’il ne se sentait « pas du tout gêné de refuser de l’énergie sale » alors que le Québec, lui, a de l’énergie propre à écouler à bon prix.

Sur le fond, il a toutefois raison : il n’y a pas ici d’acceptabilité sociale pour un projet d’oléoduc comme celui d’Énergie Est, un projet que TransCanada a abandonné non seulement parce qu’il était rejeté par les Québécois, mais parce que sa viabilité économique était loin d’être assurée.

Or, du pétrole sale sous forme d’essence, les Québécois n’en ont jamais autant consommé. Selon le rapport intitulé État de l’énergie au Québec 2019 que vient de rendre public la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, les Québécois ont consommé 33 % plus d’essence en 2017 qu’en 1990 et 5 % de plus entre 2013 et 2017. Ce sont évidemment les véhicules énergivores comme les VUS et les camions légers qui ont causé cette augmentation, leurs ventes ayant progressé de 246 % entre 1990 et 2017.

Auparavant, les raffineries du Québec s’approvisionnaient en pétrole conventionnel en provenance d’Algérie, notamment, mais aujourd’hui, le pétrole vient surtout de l’Alberta et des États-Unis. En 2017, plus de 80 % du pétrole vient de ces sources, selon le rapport 2018 de l’Office national de l’énergie cité par Radio-Canada. Ce changement vient de l’inversion, en 2015, du flux pétrolier du pipeline 9B d’Enbridge. Or, le pétrole des sables bitumineux albertain et le pétrole de schiste américain sont plus « sales », pour reprendre le vocabulaire du premier ministre, que le pétrole conventionnel.

Craignant la grogne des propriétaires de pick-up, François Legault refuse d’envisager de hausser les droits d’immatriculation sur les véhicules énergivores utilisés par des particuliers. En région, ce sont les véhicules de prédilection, comme le montre le rapport de HEC Montréal, et on estime qu’une telle mesure frapperait plus durement les « ruraux », qui n’ont pas accès à des transports collectifs dignes de ce nom, contrairement aux « urbains ».

La véritable lutte contre les changements climatiques se fera ailleurs, en vendant de l’électricité pour remplacer le gaz et le charbon aux États-Unis. Surtout, évitons de déplaire à des « gilets jaunes » potentiels et de nuire à la popularité du gouvernement : quand il est question d’énergie sale au Québec, François Legault est tout sauf énergique.