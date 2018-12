Le choc des principes

En 2014, le Chinois Su Bin est arrêté à Vancouver en vertu d’une demande d’extradition des États-Unis, qui le soupçonnent d’espionnage. Deux mois plus tard, les Canadiens Kevin et Julia Garratt sont arrêtés en Chine, où ils vivent depuis environ 30 ans. Ils sont accusés à leur tour d’espionnage. Mme Garratt est libérée six mois plus tard, mais son mari, seulement à l’automne 2016, à la suite d’une visite du premier ministre Justin Trudeau en Chine.

L’arrestation des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor par les autorités chinoises la semaine dernière rappelle inévitablement cette affaire. Leur détention survient une semaine à peine après l’arrestation par les autorités canadiennes de la directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei. Comme M. Su, Meng Wanzhou a été interceptée lors d’une escale à Vancouver à la suite d’une demande d’extradition des Américains. La Chine, outrée, a rapidement réagi en menaçant le Canada de « conséquences graves ».

Le Canada se serait attendu au soutien de Washington, mais le président américain, Donald Trump, a plutôt dit qu’il pourrait intervenir en faveur de Mme Meng si cela pouvait mener à la conclusion d’un accord commercial avec la Chine. À Ottawa, cela a mal passé. Et la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, de dire avec justesse mercredi que « nos partenaires, avec lesquels nous partageons des traités d’extradition, ne devraient pas chercher à politiser ce processus ou à s’en servir à d’autres fins que celle de la quête de justice et du respect de l’État de droit ».

Si le chef d’État de la plus grande puissance démocratique du monde fait ainsi fi de la primauté du droit et de l’indépendance des tribunaux, comment convaincre la Chine d’y adhérer ? La Chine demeure un pays autoritaire qui a une conception élastique de ces principes et, aussi longtemps que les pays démocratiques, aveuglés par leurs intérêts commerciaux, les défendront avec mollesse, Pékin ne verra aucune raison de changer d’attitude. La complaisance occidentale, sous couvert d’une politique d’engagement propice à faire avancer le respect des droits en Chine, a permis à cette dernière de s’élever au rang de puissance économique sans vraiment jeter du lest.

Le gouvernement Trudeau a le mérite de rester ferme dans ce dossier, mais dans sa quête d’ouverture commerciale avec la Chine, il doit garder ce bras de fer en tête, car il illustre les risques de conclure des ententes avec la Chine fondées sur des règles de droit prétendument réciproques. Si les systèmes appelés à les appliquer n’ont pas la même solidité procédurale ni la même indépendance, les rapports de force, déjà inégaux sur le plan économique, le seront aussi sur le plan juridique.