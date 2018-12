Amateurisme inquiétant

Le premier ministre Justin Trudeau et ses habits traditionnels ont fait rire en février dernier lors de son voyage en Inde, mais le plus préoccupant demeure les bavures en matière de sécurité qui s’y sont produites et les retombées diplomatiques négatives qu’elles ont entraînées.

Au coeur de cette controverse, la présence à une réception officielle de Jaspal Atwal, un homme condamné pour tentative d’assassinat contre un ministre indien en visite en Colombie-Britannique en 1986. Il a même pu se faire photographier aux côtés de Sophie Grégoire-Trudeau, un cliché qui a vite fait des vagues.

Dans son premier rapport — lourdement caviardé — rendu public lundi, le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) semble insister sur les erreurs de la GRC, mais le conseiller du premier ministre en matière de sécurité nationale, Daniel Jean, et le bureau du premier ministre (BPM) n’en sortent pas indemnes non plus.

Le BPM a ajouté plus de 400 noms à la liste d’invités, mais personne ne l’a transmise à la GRC ou au SCRS pour examen. Quand la GRC a eu vent de la présence possible de M. Jawal en Inde, elle a demandé à l’équipe responsable de la sécurité nationale sur la côte ouest de vérifier, mais le message a atterri dans la boîte vocale d’un employé en vacances. Quand la photo de M. Jawal a fait surface, M. Jean a laissé entendre à huis clos à la presse que les responsables étaient peut-être des agents indiens opposés à un rapprochement avec le Canada. Le froid diplomatique qui a suivi a failli faire dérailler le reste du voyage.

Le rapport de lundi montre les limites du CPSNR. Ses membres ont accès à des documents ultrasecrets, mais leurs rapports sont remis au premier ministre et revus par des experts du renseignement et de la sécurité nationale pour en retirer les éléments devant restés confidentiels. Le caviardage dans ce cas-ci est toutefois si étendu qu’on se demande si on n’a pas cherché à atténuer l’embarras du gouvernement. L’opposition, en tout cas, se fait un plaisir de l’affirmer. Le gouvernement s’en défend, mais il reste qu’on n’est pas plus éclairés, par exemple, sur les allégations d’ingérence étrangère lancées par M. Jean.

On retient par contre que des organisations comme la GRC, qui ont obtenu au fil des ans des pouvoirs accrus pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, négligent leurs angles morts et que des opérations qu’on croirait routinières, comme passer au peigne fin une liste d’invités, sont aléatoires.

Le gouvernement doit offrir des réponses complètes aux questions soulevées, en particulier sur l’ingérence étrangère. Quant à la GRC, elle doit démontrer qu’elle a la rigueur et les moyens nécessaires pour remplir son rôle avec compétence.